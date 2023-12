Torsdagens terroranholdelser i Danmark og Holland kommer ikke som den helt store overraskelse.

I sin seneste udgave af den årlige risikovurdering har Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i denne uge blandt andet peget på, at krigen mellem Israel og Hamas og det seneste års koranafbrændinger i Danmark har været med til at øge terrortruslen.

Og i sidste uge pegede en EU-kommissær også på en kæmpestor risiko for terror op til jul i EU som følge af konflikten mellem Hamas og Israel.

Krigen havde ifølge den svenske EU-kommissær med ansvar for indre anliggender, Ylva Johansson, fået risikoen for terrorangreb i Europa til at stige betragteligt.

»Med krigen mellem Israel og Hamas og den polarisering, den forårsager i vores samfund, er der en kæmpestor risiko for terrorangreb i EU,« lød det ifølge det norske nyhedsbureau NTB fra EU-kommissæren.

Hun pegede særligt på, at den kommende jul og de mange sociale aktiviteter i den anledning kunne bidrage til at øge faren for terroraktioner i de europæiske lande.

Ylve Johansson udtalerne kom kort tid efter, at en knivbevæbnet gerningsmand havde dræbt en person i den franske hovedstad Paris.