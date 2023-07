En mand i røde shorts og sort hættetrøje ligger på jorden. Hovedet er hævet og dækket af blod fra flere store sår i hovedbunden, øjet og munden.

Da han forsøger at rejse sig op løber blodet af ham og danner lange røde spor på fliserne. Han vælter baglæns ind i en stolpe. Han kan ikke stå på benene, der ekser under ham.

På væggen bag ham står skrevet med gul og blå grafiti 'Christiania'.

B.T. er besiddelse af en video af et voldeligt overfald, der fandt sted fredag ved 13-tiden tæt på Pusher Street.

I videoen kan man se, at en mand kommer offeret til undsætning. Han rejser ham op.

I baggrunden kan man høre en mand råbe på en blanding af polsk og dansk »fortsæt, fortsæt kurwa«, mens en kvinde skriger på dansk:

»Så stopper I, Så stopper I - få ham ud!« mens flere andre står griner højlydt og klapper.

Ifølge B.T.s oplysninger fandt overfaldet sted ved Hakket.

Københavns Politi bekræfter, at der var et overfald på Christiania fredag.

»Der var et overfald ude på Christiania fredag. Vi anholdte en person i den forbindelse, men han blev senere løsladt i sagen. Han ville ikke tale med politiet.«

»Der er tale om en almindelig voldssag, som vi nu efterforsker. Men det er svært, da ingen vil tale med os derude,« siger Henrik Svejstrup, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Det er kun lidt over en uge siden, at der sidst var ballade i den berømte hashgade.

19. juli blev en mand tæsket tæt på Pusher Street.

Dagen efter, 20. juli, blev en mand stukket i låret med kniv i området.

De to ofre er ifølge B.T.s oplysninger en del af miljøet omkring handlen med hash i Pusher Streets boder.

Ifølge de foreløbige oplysninger kan de to episoder kædes sammen. For knivstikkeriet var formentlig hævn for onsdagens episode, fortæller flere af hinanden uafhængige kilder til B.T.

Om de to overfald i sidste uge hænger sammen med denne uges, vides ikke. Men der har været flere overfald de seneste måneder på Christiania.

Her har særligt den tidligere rockerklub Satudarah - nu kaldet Comanches, stået bag flere magtdemonstrationer og et voldeligt overfald på en mand, der arbejdede i en hashbod. I den sag sidder 20 rockere fra Comanches varetægtsfængslet.

