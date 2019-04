Den nærmeste familie til den 20-årige mand, som lørdag aften på dramatisk og voldsom vis blev dræbt af skud som del af et opgør lige midt på Rungsted Strandvej, er i en tilstand af chok.

Det fortæller Hassan, skudofferets onkel, til B.T.

Da vi opsøger familien, står onklen og 25-30 naboer, venner og bekendte til ofret og hans pårørende med triste og alvorlige udtryk i ansigterne og taler lavmælt sammen i grupper på parkeringspladsen og på græsarealerne ud for familiens hjem i udkanten af Nivå.

»Det her er kommet som et chok for hans far og for hele familien. Det vil sådan noget jo nok altid gøre, uanset hvem det er, det går ud over. Men de er virkelig i chok. Han (den dræbte, red.) har ikke været en af dem, der har løbet rundt og lavet ballade. Han var ingen ballademager,« siger Hassan, mens han står med sin hvide bedekrans i den ene hånd.

Han fortæller videre til B.T., at den dræbte er den næstældste i en søskendeflok på otte.

»Han var sådan en, der altid smilede og altid var i godt humør. Han var en god fyr. Det her har ramt familien hårdt,« siger onklen.

Skudepisoden fandt sted på den mondæne Rungsted Strandvej lørdag klokken 18.03 ud for nummer 215 efter en eller anden form for uenighed mellem to eller flere parter.

Men hvad der præcis er gået forud, før den 20-årige mand lige midt i det offentlige rum i et af Danmarks absolut dyreste velhaver-områder og blot få meter fra Øresunds blå bølger brutalt blev dræbt, er ikke pindet ud i detaljer af Nordsjællands Politi.

Efterforskerne har en teori om, at det blodige og dødelige drama er opstået som led i et opgør mellem to banderelaterede grupperinger.

Men Nordsjællands Politi holder af hensyn til efterforskningen fortsat kortene tæt til kroppen om de nærmere detaljer og om et eventuelt helt konkret motiv.

Søndag eftermiddag blev fem mænd fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Hillerød. Alle er sigtet for drab eller medvirken til drab. De nægter sig skyldige.

Samlet set har Nordsjællands Politi anholdt 22 i sagen, hvoraf størstedelen er løsladt igen.

Hassan er ikke onklens rigtige navn. B.T. er bekendt med mandens identitet.