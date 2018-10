Myndighederne i Holbæk tager endnu et skridt i opgøret med kriminelle i byen.

Holbæk. I et forsøg på at bremse en voldelig konflikt i Holbæk forbydes rockere fra Bandidos nu at tage ophold i deres klubhus.

Det er borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), der mandag formiddag på vegne af kommunen har taget beslutningen, skriver dagbladet Nordvestnyt.

Samlingsforbuddet betyder, at personer med tilknytning til Bandidos ikke længere må opholde sig på adressen Østerstræde 4 i Holbæk.

Forrige søndag meddelte Holbæk Kommune, at man havde i sinde at forbyde adgang til klubhuset. Og da kommunen i løbet af den otte dage lange høringsfrist ikke har modtaget nogen indsigelser, kan forbuddet nu træde i kraft.

Samlingsforbuddet er det seneste værktøj, som myndighederne tager i brug for at dæmme op for konflikten i Holbæk, der er eskaleret i oktober.

Midt- og Vestsjællands Politi indførte således i sidste uge visitationszone i midtbyen og i boligområdet Agervang, hvor der også har været voldelige overfald i forbindelse med konflikten.

Samlingsforbuddet i Bandidos-klubhuset gælder i første omgang i tre måneder. Det kan herefter forlænges på ubestemt tid, hvis kommunen vurderer, at der fortsat er grundlag for at forbyde adgang.

/ritzau/