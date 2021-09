Hvad skal et blodigt knivoverfald, et slag i ansigtet med flad hånd samt en skalle, endnu et slag med flad hånd og et halsgreb begået under varetægtsfængsling koste i straf, hvis man er 16 år?

Fire måneder bag tremmer og tre måneders betinget fængsel.

Det var i hvert fald, hvad Retten i Lyngby i juni kom frem til i en sag omhandlende en teenagedreng fra Vanløse. Men er det passende?

Det spørgsmål har Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, med udgangspunkt i sn.dks beskrivelse af dommen bedt justitsminister Nick Hækkerup besvare.

Selv mener han, at syv måneders fængsel er for lidt. Alt for lidt.

»Vi er nødt til at have højere straffe, hvis vi skal have respekt omkring strafsystemet. Også, fordi han er blevet kendt skyldig i flere episoder. Det er mildest talt skærpende, mener jeg.«

Ministeren har i sit svar til retsudvalget fået hjælp fra Nordsjællands Politi, der stod for håndteringen af sagen. Politikredsen beskriver i svaret, at man første gang fik kendskab til den unge mand 15. februar i år.

Aldrig tidligere er han blevet straffet, men denne dag var han involveret i en omgang tumult mellem to grupper på Jernbanepladsen i Kongens Lyngby.

Knivoverfaldet fandt sted på Lyngby Station. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd Vis mere Knivoverfaldet fandt sted på Lyngby Station. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd

Han trak en kniv. Stak igen og igen en anden person. To gange i maven, hvor stikkene dog ikke gik igennem den forurettedes jakke. Derudover en gang i låret. Og en gang i skridtet.

Ved du noget om sagen, eller har du andre historier fra københavnsområdet, som du synes, B.T. skal dække? Så må du gerne skrive på tipkbh@bt.dk.

Under to uger efter overfaldet blev han fremstillet i grundlovsforhør, sigtet og varetægtsfængslet i surrogat. Fordi han var under 18.

Da sidste punktum i anklageskriftet blev sat, indeholdt det tre forhold. Foruden knivoverfaldet var også et slag med flad hånd begået mod en anden persons ansigt tilføjet.

Det samme var et mere omfattende overfald, hvor den 16-årige skulle have slået en anden med flad hånd, nikket pågældende en skalle og taget kvælertag på personen.

Da sagen så kom for retten, erkendte Vanløse-knægten det første slag med flad hånd. Det andet slag og overfald erkendte han delvist. Men knivoverfaldet afviste han pure sin skyld i.

Alligevel blev han kendt skyldig i samtlige forhold og idømt syv måneders fængsel. Nogle ubetingede. Andre betingede.

»Retten har ved fastsættelsen af straffens længde og ved at gøre en del af straffen betinget lagt vægt på navnlig grovheden af navnlig forhold tre, men også på tiltaltes unge alder og på, at han ikke tidligere er straffet,« lyder det fra politiet, der mener, at straffen er i overensstemmelse med retspraksis på området.

Nick Hækkerup svarer ikke selv direkte på, om han mener, straffen er passende. I stedet bemærker han, at den unge mand fra Vanløse skal efterkomme en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ungdomskriminalitetsnævnet er en uafhængig instans, der skal medvirke til at forebygge kriminalitet begået af børn og unge mellem 10 og 17 år. Et nævn, som Nick Hækkerup sætter sin lid til.

»Ungdomskriminalitetsnævnet spiller en central rolle i forhold til at sikre en hurtig konsekvens af kriminelle handlinger og et målrettet fokus på at bringe den unge ud af kriminalitet og tilbage i fællesskabet,« forklarer han i sit svar til udvalget.

Uddyber, at Regeringen ser med stor alvor på unge, der begår kriminalitet.

»Regeringens holdning er klar: Det er afgørende, at vi retter vores ressourcer mod dem, der reelt ønsker et liv uden kriminalitet. Har man vendt fællesskabet ryggen, har man pligt til at yde en aktiv indsats for at vende tilbage. Hvis man yder den indsats, bør man til gengæld også have ret til samfundets hjælp.«

Peter Skaarup anerkender, at det er vigtigt at få kriminelle ud på den anden side. Men det vigtigste er retsfølelsen.

»Straf handler ikke kun om den kriminelle. Det handler også om ofrene og de pårørende og retsbevidstheden. Vi straffer på grund af retsbevidstheden.«

»Når man begynder at overfalde folk med kniv, fordi man er endt i en konflikt, er samfundet nødt til at sætte hårdt ind. Ellers begynder alle at bruge vold til at løse konflikter.«

Tror du selv på den?

»Nej,« griner han.

Tilføjer så, at det er ligegyldigt, om man er 16, hvis man er 'vanekriminel', som, han mener, teenageren fra Vanløse er.

»Jeg interesserer mig for sagen, fordi han har fået rabat, fordi han er 16. Det mener jeg ikke, han bør få, når der er tale om flere tilfælde.«