Politiet er mandag aften talstærkt til stede på Gl. Køge Landevej i København.

Politiet har afspærret vejen og sat hundepatrulje ind, efter et færdselsuheld udviklede sig voldeligt.

»Vi har fået en anmeldelse om et færdselsuheld, og at en mand efterfølgende er blevet stukket ned med en kniv,« siger vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg.

Gerningsmanden er ikke pågrebet.

Foto: Presse-fotos.dk

»Flere personer er løbet væk fra stedet. Lige nu arbejder vi derude for at klarlægge det præcise hændelsesforløb og selvfølgelig på at pågribe gerningsmanden,« siger Martin Kajberg.

Københavns Politi er endnu ikke klar med et signalement af gerningsmanden.

Ofret er uden for livsfare.

»Enten er han blevet bragt til hospitalet, eller også bliver han det meget snart,« siger Martin Kajberg.

