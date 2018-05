Fundet af en blodindsmurt varevogn i 'Drabssagen uden lig' er pinligt for politiet, der har hjulpet mordere til strafrabat for at vidne i sagen. Men fundet af bilen får næppe konsekvenser for de dømte i sagen, vurderer to forsvarsadvokater, BT har talt med.

Selvom fem journalister har fundet en bil, der er indsmurt i blod fra den forsvundne storsvindler, Henrik Haugberg Madsen, vil sagen mod Bo Madsen og Claus Stokholm næppe blive genoptaget. Det vurderer de to forsvarsadvokater Mette Grith Stage og Peter Secher.

De to mænd er allerede idømt 13 og 15 års fængsel for at have dræbt Henrik Haugberg Madsen, der forsvandt 11. november 2010. Og selvom fundet af bilen kaster nyt lys over spørgsmålet om partering, som de blev frikendt for, er det næppe nok til, at anklagemyndigheden vil indbringe sagen for den særlige klageret.

»Jeg tror ikke, det gør den store forskel. Strafferammen for usømmelig omgang med lig ligger på seks måneder, og det er tvivlsomt, om det ville have givet ekstra straf. Men det er da en begmand til politiet, at nogle journalister har formået at finde en bil, politiet ikke har kunnet finde,« siger forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

I bogen 'Drabet uden lig' skriver de fem journalister, at politiet ledte ensidigt efter en hvid Mercedes Sprinter og ignorerede et vidneudsang om en blå og hvid VW Transporter. At journalisterne var i stand til at finde den, skyldtes alene hårdt flid og grundighed. Det fortæller journalist og cavlingvinder Anders-Peter Mathiasen, der er en af forfatterne til bogen.

»Det var ikke en troldmand, der kom og fortalte, hvor bilen stod parkeret. Det var regulær research,« siger han.

Selvom de to drabsmænd er blevet dømt, har manglen på beviser haft konsekvenser for strafudmålingen i andre sager. Det fortæller Peter Secher, der har sat sig grundigt ind i sagen.

»At politiet leder ensidigt efter den forkerte varevogn får konsekvenser for Hr. og Fru Danmark ved, at to personer, der til sammen er dømt for tre personers død og et drabsforsøg, bliver sluppet ud på gaden,« siger Peter Secher.

Fordi der manglede fysiske beviser i sagen, måtte anklagemyndigheden stykke sagen mod Bo Madsen og Claus Stokholm sammen af vidneforklaringer. Disse vidneforklaringer kom blandt andet fra andre kriminelle, der fik nedsat deres straf som konsekvens af deres samarbejde med politiet. Blandt andet indgik politiet et kontroversielt samarbejde med en dømt drabsmand, der fik nedsat sin straf fra forvaring til seks års fængsel, fordi politiet skaffede en ny mentalerklæring og en udtalelse fra en ekstern psykiater. En anden drabsmand fik også strafrabat som følge af sit samarbejde med politiet i sagen.

Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi har over for BT afvist at kommentere sagen. I en pressemeddelelse afviser politiet, at efterforskningen var ensporet og hævder, at journalisternes fund af varebilen skyldes, at vidner har givet journalisterne nye oplysninger.