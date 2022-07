Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bloddråber på asfalten afslørede natten til torsdag en indbrudstyvs gemmested.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Natten til torsdag klokken 4.02 kørte en patrulje til en restaurant i Havnegade i Aarhus C, da indehaverne på overvågningen på stedet kunne se en ubuden gæst gå rundt i den lukkede restaurant midt om natten.



Da betjentene kom frem, så de, at der var knust et vindue ind til restauranten, og at nogen havde brudt et kasseapparat op. Gerningsmanden var dog ikke længere på stedet.



Til gengæld havde han efterladt et spor af blodpletter og uden for restauranten lå nogle få hundrede kroner i mønter, som han havde tabt.



Patruljen fulgte blodpletterne hen ad gaden og hen til en port ind til en baggård. Bag porten sad en 34-årig mand og gemte sig. Han erkendte, at det var ham, der havde begået indbruddet, og at han havde skåret sig i hånden, da han knuste vinduet. Han var dog ikke kommet alvorligt til skade.



Den 34-årige blev anholdt og sigtet for indbrud. Der var umiddelbart ikke stjålet andet end de mønter, der blev fundet på jorden.