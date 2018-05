Den 24. maj 2017 har for altid printet sig ind i 25-årige Cecilie Danris' bevidsthed. Som et ar, der aldrig helt vil hele.

Den formiddag gik Cecilie Danris' ekskæreste amok i hendes lejlighed i Kastrup og stak hende 46 gange med en kniv - mens deres fælles datter Cateleya lå lige ved siden af hende. Nu står Cecilie Danris frem i et interview med Ude og Hjemme, hvor hun fortæller nye og frygtelige detaljer om den dag, hvor ekskæresten forsøgte at dræbe hende - og sin kamp for at vende tilbage til livet.

Den eneste tanke, der gik igennem mit hoved, var, om min datter skulle vokse op uden sin mor Cecilie Danris, offer for drabsforsøg

Cateleya var blot tre måneder gammel og lå og sov, da hendes far bragede ind ad døren. Han havde gennem længere tid været utilregnelig, voldelig og decideret truende overfor Cecilie Danris, især efter at hun var gået fra ham og havde fundet en ny kæreste. Men denne gang var det anderledes. Helt anderledes.

Med sorte øjne gik og en kniv hævet over hovedet gik den 37-årige mand direkte over mod Cecilie Danris. Hun havde hørt ham foran lejligheden og i desperation tilkaldt sin mor, som forgæves forsøgte at forhindre det blodbad, der udspillede sig for øjnene af hende og lille Cateleya.

Cecilie Danris fremviser nogle af de mange stiksår, der blandt ramte milten, halsen, punkterede lungerne og gik lige igennem hendes ene hånd. Foto: Bax Lindhardt

Igen og igen jog ekskæresten kniven ind i Cecilie Danris, som tydeligt husker, hvad der gik igennem hendes hoved midt under dødskampen.

Hun var gået fra ham, mens hun stadig var gravid med deres fælles datter, fordi han blev mere og mere utilregnelig og til tider opførte sig decideret truende og voldeligt overfor hende. Da ekskæresten fandt ud af, at Cecilie Danris havde fået en ny kæreste, blev han endnu mere truende.

Jeg finder så min veninde liggende på sengen fyldt med knivstik og blod Cecilies veninde Malene Brandt Hansen

Han kimede hende ned og mødte ofte uanmeldt op foran hendes dør. Cecilie Danris følte sig utryg og forsøgte forgæves at få et polititilhold på ham.

Men at han ligefrem ville forsøge at slå hende ihjel foran deres fælles datter, havde Cecilie Danris end ikke i sine værste mareridt forestillet sig.

Foto: Alarm112danmark.dk Foto: Alarm112danmark.dk

Ekskæresten efterlod Cecilie Danris i en pøl af sit eget blod efter at have stukket hende 46 gange. Begge hendes lunger var punkteret, der var blandt andet stik i milten, bugspytkirtlen og igennem hendes venstre hånd. Selv på lejlighedens loft var der kommet blodstænk som følge af det bestialske overfald.

»Jeg ankommer til en dør, der er sparket ind, og at min venindes mor står med hendes lille baby på armen og råber 'ring efter en ambulance - det er et knivstikkeri'. Jeg finder så min veninde liggende på sengen fyldt med knivstik og blod. Der er blod overalt! Jeg begynder at udøve førstehjælp, indtil politiet og ambulancen kommer,« har Cecilies veninde Malene Brandt Hansen fortalt til BT om det syn, der ventede hende, da hun ankom til lejligheden få minutter efter overfaldet.

Jeg går bare og venter på, at han vil slå mig ihjel Cecilie Danris om ekskærsten, der nu sidder fængslet for drabsforsøg

Cecilie Danris blev hastet til hospitalet, og først efter en langvarig operation var hun ude af livsfare.

Cecilie Danris måtte hastes til hospitalet og behandles for skaderne efter de 46 knivstik. Foto: Bax Lindhardt

De mange ar over hele hendes krop vil for altid være de fysiske vidnesbyrd på det voldelige overfald, men de psykiske ar er de værste.

»Der er nok aldrig noget, som vil være lang nok tid for mig. Jeg går bare og venter på, at han vil slå mig ihjel, når han kommer ud igen,« sagde Cecilie Danris til TV 2 efter at ekskæresten i februar blev idømt seks års fængsel for drabsforsøg.

Hun føler ikke, at dommen er hård nok, og sidder tilbage med en fornemmelse af, at det faktisk er hende, der har fået den hårdeste straf. Et år efter overfaldet kæmper Cecilie Danris stadig med at få hverdagen til at hænge sammen. Frygten for, hvad ekskæresten kan finde på, når han en dag kommer ud af fængslet, sidder dybt i hende. Hun er også bange for, at han kan finde på at gøre hendes lille datter, den nu et-årige Cateleya, ondt.

Cecilie Danris fortæller til Ude og Hjemme, at hun endnu ikke har fået tilbudt psykologhjælp på grund af lang ventetid.