I videoen øverst kan du høre dommer Anette Burkø læse Peter Madsens dom op

Han virkede til stadig at have en reel forhåbning om frifindelse for drab, da han trådte ind i salen.

Men det stod hurtigt klart for Peter Madsen, at retten ikke har troet på hans forklaringer, og at han skal tilbringe årevis i fængsel.

Det fik hans blik til at stivne og hans ansigtskulør til at ændre sig markant.

Det var ellers en velsoigneret og nyklippet Peter Madsen, der klokken 12.58 gik ind i retssal 60 i Københavns Byret iført mørkeblå blazer og grå jeans og satte sig ved siden af sin forsvarer.

Med en koncentreret mine men med overskud til at hviske med sin allierede, Betina Hald Engmark, og til kort at se ud mod de fremmødte tilhørere samt pressen, afventede han at klokken skulle slå hel og retsformanden træde ind i rummet.

Forsvarsadvokal Betina Hald Engmark. Foto: Nikolai Linares Forsvarsadvokal Betina Hald Engmark. Foto: Nikolai Linares

Så snart dørene gik op, indtog Peter Madsen, som forskrifterne lyder, den anklagedes plads midt i rummet, hvor han stående med hænderne i lommen hørte sin skæbne beseglet.

Genoplev onsdagens domsafsigelse i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Dommer Anette Burkø bekendtgjorde rettens konklusion: Peter Madsen skal i fængsel på livstid for drabet på journalisten Kim Wall.

Sad forstenet

Den morddømte satte sig nu igen på sin plads ved siden af Betina Hald Engmark. Men hvor hans mimik før forekom levende og optimistisk, var det nu en næsten ligbleg Peter Madsen, der hørte Anette Burkø begrunde rettens afgørelse.

Pressen foran Københavns Byret. Foto: Mads Claus Rasmussen Pressen foran Københavns Byret. Foto: Mads Claus Rasmussen

Mens den fire side lange begrundelse blev læst op, sad han og stirrede tomt frem for sig. Med svagt lukkede øjne så han forstenet ned i bordet foran sig uden at kigge op på retsformanden, der punkt for punkt gjorde det klart, at Madsens forklaringer ikke er fundet troværdige.

Langsomt kom farven tilbage i Peter Madsens ansigt i form af en tydelig rødmen, idet han bomstille lyttede til, hvordan retten har fundet det bevist, at han planlagde, torturerede og myrdede Kim Wall.

Kun en stille puslen med et lille stykke papir afbrød kortvarigt hans forstenede positur.

Anklager Jakob Buch-Jepsen efter domsafsigelse i ubådssagen mod Peter Madsen i Københavns byret. Foto: Nikolai Linares Anklager Jakob Buch-Jepsen efter domsafsigelse i ubådssagen mod Peter Madsen i Københavns byret. Foto: Nikolai Linares

Undervejs i retsformandens monolog fandt specialanklager Jakob Buch-Jepsen anledning til at hælde en tår kaffe op, mens han hørte, hvordan retten gav ham ret i alle væsentlige påstande om drabet i det, der må betegnes som en klar sejr til politiet og anklagemyndigheden. Kun tiltalen for at have bragt andres liv i fare med sin mørklagte sejlads natten til 11. august er Peter Madsen frifundet for.

Anklager Jakob Buch-Jepsen orienterer pressen foran Københavns Byret. Foto: Mads Claus Rasmussen Anklager Jakob Buch-Jepsen orienterer pressen foran Københavns Byret. Foto: Mads Claus Rasmussen

Også drabschef Jens Møller fandt et smil frem fra pladserne bagerst i lokalet, hvor han opholdt sig sammen med civile betjente og fem pårørende til den dræbte. Kim Walls forældre og kæreste var ikke til stede i retssalen.

Fokuseret igen

Da Anette Burkøs enetale var færdig, fik Peter Madsen sammen med sin forsvarer tid til at forlade lokalet for at vende retssagens resultat. Få minutter senere var det så øjensynligt en langt mere fattet og fokuseret morddømt, der entrerede salen igen og hørte Betina Hald Engmark anke dommen på hans vegne.

Anklager Jakob Buch-Jepsen efter domsafsigelse i ubådssagen mod Peter Madsen i Københavns byret onsdag d. 25. april 2018.. (Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix) Foto: Nikolai Linares Anklager Jakob Buch-Jepsen efter domsafsigelse i ubådssagen mod Peter Madsen i Københavns byret onsdag d. 25. april 2018.. (Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix) Foto: Nikolai Linares

Mens spørgsmålet om, hvorvidt Peter Madsen fortsat skal være underlagt besøgs- og brevkontrol blev diskuteret i retten, var det med en vis portion overskud, at Peter Madsen nu ikke længere så ned i bordet foran sig men i stedet hævede blikket for at følge anklagerens argumenter med engagement og interesse.

Peter Madsen måtte dog konstatere, at han fortsat forbliver varetægtsfængslet med kontrol af, hvem der kontakter ham, og det var derfor en slukøret morddømt, der derefter blev fulgt ud af retten af to fængselsbetjente.

Se tidslinjen: 14 danskere, der sidder inde på livstid:



Brug pilen til højre og venstre til at klikke dig videre i tidslinjen over de 14 livstidsdomme de seneste 10 år. Datoerne indikerer tidspunktet for deres seneste domme.

Genoplev onsdagens domsafsigelse minut for minut i LIVE-bloggen herunder: