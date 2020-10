Domme viser, at det koster dyrt at stille sit NemID og sin firmakonto til rådighed for folk med sorte penge.

I et større sagskompleks har Bagmandspolitiet rejst tiltale mod et VVS-firma og dets ejer og direktør for at have hvidvasket 49,3 millioner kroner.

De mange penge trillede gennem firmaets konti i Sparekassen Vendsyssel og Lunar Way. Sidstnævnte er en digital bank, der samarbejder med Nykredit.

Selv om han vidste eller burde have vidst, at millionerne stammede fra lovovertrædelser, lod direktøren andre personer og virksomheder bruge sine konti som mellemstationer, hævder Bagmandspolitiet.

Overførslerne havde kun ét formål - at skjule pengenes oprindelse, lyder påstanden i et anklageskrift, som Bagmandspolitiet har givet aktindsigt i.

Hovedparten - 41,5 millioner kroner - blev videreoverført til et polsk selskab, fremgår det.

VVS-firmaet er gået konkurs. Direktøren, der er i 70'erne, nægter sig skyldig, og til november skal Retten i Roskilde vurdere sagen.

Den indgår i et større kompleks om hvidvask for mere end 100 millioner kroner. De første domme, der blev afsagt af Retten i Lyngby i august, viser, at hammeren falder tungt.

I den ene var den tiltalte en mand, der er uddannet finansøkonom, og som har haft problemer med stoffer. Han lod andre bruge sit vikarbureau og sit NemID, da 27 millioner kroner mellemlandede på hans konti i Sydbank og Lunar Way.

Men handlingerne ligger langt fra det bagatelagtige, har senioranklager Nathalie Ghiorzi Elias slået fast.

- Retten har sat en tyk streg under, at man selvfølgelig ikke bare kan stille sin konto og sit NemID til rådighed for andre, der bruger det til hvidvask af mange millioner kroner.

- Det koster en lang fængselsstraf, og det er en kraftig advarsel til andre, der måske betragter den form for bistand som mindre alvorlig, har hun udtalt i en pressemeddelelse.

Ejeren af vikarbureauet blev idømt fængsel i tre år og seks måneder.

I en anden sag fik en mand på 40 år fængsel i halvandet år. Han havde vasket otte millioner hvide i et firma, som ikke gjorde det store væsen af sig. Der var ingen ansatte, og der blev ikke indberettet moms.

I komplekset indgår også to andre sager, der skal afgøres af Retten i Kolding og af Retten på Frederiksberg.

/ritzau/