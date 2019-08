En familie i Lyngby nord for København kan prise sig lykkelige for, at de bor i et hus med røgalarm.

Det var nemlig efter alt sandsynlighed den, der reddede dem, da der natten til mandag udbrød brand i deres rækkehus på Gartnersvinget.

Omkring klokken to gik røgalarmen i gang og vækkede de fire personer, der lå og sov i huset.

»De reddede sig selv ud og slog alarm til brandvæsenet,« fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi, Jakob Tofte, til B.T.

Brandårsagen er endnu ukendt, men politiet har ikke mistanke om, at den er påsat.

»Vi mener ikke, at der er foregået noget som helst strafbart, men hvad der lige præcis er årsagen til branden, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt,« siger vagtchefen.

I de tidlige morgentimer arbejder brandfolkene stadig på stedet.

»De har fået styr på branden, men den er endnu ikke helt slukket,« siger Jakob Tofte.

Han tilføjer, at der heldigvis ikke er risiko for, at den spreder sig til de omkringliggende huse.

»Når stedet er kølet tilpas ned, har vi nogle teknikere, der skal ind og undersøge det og finde ud af, hvad årsagen til branden er,« siger han.

Ingen af de fire personer i huset kom noget til.

Ifølge politiet bor ikke alle de fire i huset normalt. En eller flere af dem var på besøg, da branden brød ud. Der skulle heller ikke have været mindreårige børn i huset.