Faktisk ønskede hun slet ikke at blive gift med ham. Ægteskabet var noget, deres fædre havde arrangeret. Uden hendes vidende og samtykke.

Brylluppet stod i 2007. Og kort efter startede 12 års helvede for kvinden, der dengang var 19 år gammel.

Hendes 34-årige ægtemand er ved Retten i Glostrup netop blevet idømt seks års fængsel for at have mishandlet og voldtaget hende i årevis.

Også selvom han nægtede sig skyldig. Også selvom han berettede om et ægteskab fyldt med kærlighed.

Det enige nævningeting troede ikke på ham. Eller på nogen af de andre, der fortalte om én stor, kærlig afghansk familie.

Adskillige af kvindens familiemedlemmer havde en efter en afgivet forklaring for retten i løbet af de syv retsdage. Hver især fortalte de om en nærmest idyllisk familie. Alle afviste de at have kendskab til vold.

Deres forklaringer var påfaldende enslydende, konstaterede retten og afviste dermed at tillægge dem betydning for udfaldet.

I stedet fandt retten kvindens forklaring sammenhængende, detaljeret og uden tendens til overdrivelse. Bygget på noget, hun rent faktisk havde oplevet.

Det skete, selvom kvinden er dokumenteret debil. Altså har lav intelligens. Noget, som sagens forsvarere ellers flere gange fremhævede for at sætte spørgsmålstegn ved hendes troværdighed.

Retten fandt det bevist, at den 34-årige gennem årene løbende har slået, skubbet og sparket hende. At han i et tilfælde slog hende i nakken og hev hende i håret, så hun havde brug for en halskrave. Og at han tre gange var så voldsom mod hende, at hun begyndte at bløde fra underlivet.

Retten fandt man det også bevist, at manden igen og igen havde voldtaget sin hustru. Selvom hun sagde fra. Selvom det gjorde ondt på hende.

Kvindens forklaringer var støttet af både lægeerklæringer, vidner og udsagn fra hendes ældste datter, der også spillede en stor rolle i sagen.

Hun var nemlig selv jævnligt blevet udsat for vold fra sin far og fra sin onkel, som ligeledes er blevet dømt i sagen.

Selv forklarede den 29-årige onkel – som er førnævnte kvindes bror – at han elskede sin niece. At han ville gøre alt for hende.

Ikke desto mindre er han nu dømt for gennem to år at have udsat hende for vold mindst fire gange. For at have givet hende lussinger og knytnæveslag. Og for at have pisket hende med en ledning.

Ligeledes er han dømt for simpel vold mod sin yngste niece og mod sin søster, pigens mor.

Ifølge retten deltog han en novembernat i 2020 i et voldsorgie mod sin søster. Det, der blev dråben for kvinden.

Både broren og den 34-årige ægtemand havde ellers forklaret, det var kvinden, der denne nat opførte sig aggressivt. Og at hun havde åbnet en dør i hovedet på sig selv, så hun besvimede.

Men den forklaring var utroværdig, lød rettens vurdering. Simpelthen usandsynlig.

I stedet valgte man at tro på kvinden, der havde berettet om utallige slag.

Et par dage efter flygtede hun på krisecenter med sine døtre. Som et vidne forklarede:

»Hun sagde, at nu var det bare nok. Hun ville væk og aldrig hjem igen.«

Hendes mand er nu dømt til udvisning. For bestandig. Og til at betale hende 150.000 kroner i erstatning. Han ankede på stedet.

Kvindens bror blev idømt fem måneders fængsel. Men han slipper for afsoning, fordi han allerede har siddet varetægtsfængslet i fire. Han vil nu overveje, om han vil anke.