30 dages betinget fængsel.

Så meget blev det til, da en ung mand på 20 år fra Vendsyssel i Nordjylland blev dømt torsdag.

Manden vidste ikke, at han skulle hjælpe sin kammerat med et tyveri, men alligevel blev han dømt for medvirken til tyveri i retten i Herning torsdag. Det skriver TV2 Nord.

Han var 'blot' blevet lovet 10.000 kroner for at stå uden for en ladebygning og holde øje med, om der kom nogen.

I mens var kammeraten i gang med at stjæle en mejetærsker.

Den 20-årige, der var blevet sat til at holde øje, havde sagde ja uden at tænke nærmere over det, da han havde brug for pengene til sit misbrug og pressede økonomi. Alligevel fastholdte han sin forklaring om, at han var uden skyld i sagen.

I retten godtog dommeren forklaringen, og derfor fik manden også 'kun' en straf på 30 dages betinget fængsel.

Tyveriet blev begået tilbage i november sidste år, og mejetærskeren havde en værdi af 150.000 kroner. Under tyveriet blev den placeret på en lastbil og fragtet afsted mod Polen.

Tyveriet gik dog ikke som planlagt, og her blev den 20-årige mand tiltalt for at være med til tyveriet.