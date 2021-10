En ellers meget simpel bødesag endte onsdag helt galt for en 28-årig kvindelig cyklist.

Den 28-årige kom cyklende på Præstevagsvej i Hasle, hvor en patrulje fra politiet tilfældigvis kørte forbi.

Betjentene så, at kvinden talte i telefon, mens hun cyklede, hvorfor de standsede hende.

Men kvinden var tilsyneladende ikke bekendt med færdselsreglerne, da hun fortalte, at hun ikke vidste, det var ulovligt at cykle med mobilen fremme, og hun mente derfor, at hun skulle slippe med en advarsel.

Anderledes ville betjentene det, og de sigtede hende for brud på færdselsloven og oprettede en bødesag. Og så var den ged barberet, troede betjentene.

Men nyheden om, at hun ville blive sigtet og få en bøde fik kvinden op i det røde felt, og hun begyndte derfor at cykle videre.

Betjentene holdt hende tilbage og bad hende oplyse navn og personnummer, men kvinden blev aggressiv og bad politiet om at passe deres arbejde i stedet for at genere hende.

Hun forsøgte gentagne gange at køre fra stedet, og patruljen måtte holde fast i styret for at få hende til at blive, mens de forgæves forsøgte at tale hende til ro.

Da en af betjentene på et tidspunkt tog fat i kvindens arm, da hun igen forsøgte at køre, rev hun sig løs og kradsede ham i ansigtet. Hun blev derfor anholdt og sigtet for vold mod en polititjenestemand.

Under anholdelsen gjorde hun kraftigt modstand, men det lykkedes til sidst at få hende ind i patruljebilen, hvorefter hun også blev sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.

Og så blev hun i øvrigt også sigtet for at cykle, mens hun talte i mobiltelefon.

Betjenten, der blev kradset, fik flere mærker i ansigtet, men kom ikke noget til.