'Stop. Politiet.'

Hvis du møder den røde politi-'slikpind' i trafikken, er det med at slå bremsen i.

En bilist fra Humlum lidt uden for Struer i det Midt- og Vestjyske blev dog alligevel lidt mistænksom, da han lørdag blev stoppet af en mand, der udgav sig for at være fra politiet.

Det skriver tv Midt/Vest.

'Politimanden' havde godt nok det omtalte Stop-skilt, men da han var iført jeans og en sort fleecejakke, vakte det bilistens skepsis.

Derudover påstod han, at bilisten ikke havde betalt forsikringerne på sin bil.

Bilisten bad i stedet om at noget legitimation, hvorefter den falske politimand bare ønskede 'god dag' og forsvandt.

Episoden fandt sted på en parkeringsplads i området.

Politiet beder nu borgere i området være opmærksomme på en mand på omkring 170 centimeter høj, spinkel af bygning med kort, lyst hår.

Han talte dansk og var som sagt iført jeans og sort fleecejakke.

Oplysninger i sagen bedes gives til lokalpolitiet i Holstebro på telefon 114.