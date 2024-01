Da politiet mandag aften stoppede en bilist nær den lollandske landsby Radsted, havde de formentlig ikke forestillet sig, at det ville ende, som det gjorde.

For det viste sig hurtigt, at der var flere ting galt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Klokken var 18.41, da politiet standsede bilen på Nykøbingvej nær landsbyen.

I den sad en 47-årig mand fra Nykøbing - og flere ting var ikke helt, som de burde, lyder det fra politiet.

Blandt andet viste det sig, at den nummerplade, der sad på bilen, tilhørte et helt andet køretøj.

Da manden fik taget en narkometertest, gav den udslag for cannabis.

Derudover viste det sig, at manden ikke havde noget kørekort.

Det førte samlet til, at manden blev sigtet for kørsel i påvirket tilstand, kørsel i frakendelsestiden, for tyveri af nummerplader og for at køre i en uindregistreret bil uden forsikring.

Men der sluttede det ikke.

For det første var den 47-årige flere gange tidligere blevet sigtet for at køre uden kørekort - og derfor blev bilen også beslaglagt på stedet.

»Han var også efterlyst til afsoning af en fængselsstraf,« oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi slutteligt.

Manden blev derfor anholdt og kørt videre til afsoning.