»Han ved godt, at politiet leder efter ham.«

Sådan lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi om en mand, som man nu efterlyser offentligt med både navn og billede.

Der er tale om den 23-årige Charlie Christensen fra Korsør.

»I forhold til det offentliggjorte billede har han i dag også fået tatoveret en maskinpistol under det højre øje,« oplyser politikredsen i en pressemeddelelse torsdag.

Han blev i sidste uge selv ramt af knivstik – og det er efterforskningen af den sag, der nu har ført til, at politiet leder efter ham, da han er mistænkt for at stå bag røveri i Odsherred.

Det var natten til onsdag i sidste uge, at to unge mænd på henholdsvis 23 og 26 år blev afleveret foran sygehuset i Holbæk med alvorlige skader som følge af knivstik.

Siden er en 22-årig mand, der kørte de to på sygehuset, før han forlod stedet igen, blevet identificeret.

»Efterforskningen peger på, at han sammen med de to knivstukne kørte til Odsherred, hvor de opsøgte en 40-årig mand og udsatte ham for et voldsomt røveri,« forklarer politikommissær Kim Lech i pressemeddelelsen.

Han tilføjer:

»Ved det røveriske overfald, som skete hjemme hos den 40-årige, blev han selv påført alvorlige skader. Men tilsyneladende lykkedes det ham at sætte sig til modværge, og det var i den forbindelse, at de to andre fik deres skader.«

Den 22-årige mand, der kørte bilen, blev anholdt onsdag i Korsør.

Den 26-årige mistænkte blev torsdag morgen anholdt i Vestre Fængsel, som han var blevet overført efter sin hospitalsbehandling.

Nu leder man efter den 23-årige mand.

»Han ved godt, at politiet leder efter ham. På den baggrund efterlyser vi ham nu med navn og foto, så vi hurtigst muligt også kan få ham anholdt og fremstillet i grundlovsforhør. Derfor hører vi gerne fra alle, der ved, hvor han opholder sig,« siger Kim Lech.

De to anholdte i sagen – den 22-årige og den 26-årige – fremstilles i grundlovsfør ved Retten i Holbæk torsdag formiddag. De er begge sigtet for røveri.

Ved du noget om, hvor den 23-årige mistænkte kan være, så beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.