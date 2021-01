To mænd blev tirsdag aften udsat for noget af en ubehagelig oplevelse.

Først blev de nemlig bevidst påkørt – og derefter blev de udsat for røveri.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

De to mænd, der begge er 27 år, sad tirsdag aften i en bil, som kørte ad Rosenvangs Allé i Aarhus-forstaden Højbjerg, da deres bil pludselig blev overhalet af en anden bil, der kom kørende i høj fart.

Til politiet har den 27-årige mand, der sad på passagersædet, forklaret, at den anden bil derefter trak ind foran og bremsede op, så hans 27-årige kammerat, der sad bag rattet, blev nødt til også at bremse.

Derefter blev deres bil påkørt bagfra af en tredje bil.

»Flere personer steg herefter ud af bilerne, der holdt foran og bagved, og gik hen mod bilen med de to kammerater, hvilket fik føreren til at stige ud og løbe fra stedet. Han løb op til den nærliggende tankstation for at få hjælp til at ringe efter politiet,« oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten, som fortsætter:

»Hans kammerat på passagersædet blev siddende i bilen, og han har forklaret politiet, at en af personerne trak ham ud af bilen, hvorefter han blev slået og truet med en kniv. En anden person var i mellemtiden kravlet ind på bilens bagsæde, hvorfra han havde stjålet den 27-åriges bæltetaske.«

Derefter løb personerne tilbage til deres to biler og kørte fra stedet ad Rosenvangs Allé mod øst og drejede til højre i krydset ved Oddervej.

De to biler beskrives som en mindre Hyundai og en Toyota Yaris.

Politiet – som fik anmeldelsen om sagen klokken 19.51 tirsdag aften – har nu udsendt et signalement af den gerningsmand, der hev den 27-årige mand ud af bilen og slog ham i ansigtet.

Gerningsmanden beskrives som værende en mand mellem 20 og 30 år, omkring 180 centimeter høj og formentlig arabisk af afstamning.

Han var iført en sort hue, hætte og maske. Derudover var han bevæbnet med en sort foldekniv.

Hvis du så hændelsen eller har oplysninger, der kan føre politiet på sporet af de to biler eller de personer, der befandt sig i bilerne, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.