En ung kvinde på 18 år blev søndag aften udsat for en meget ubehagelig og voldsom oplevelse, da hun gik tur med sin hund i en hundeskov i Risskov.

Hun blev nemlig overfaldet af en mand, hun mødte på vejen.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Ifølge kvindens anmeldelse af sagen skete overfaldet omkring klokken 22.30, da hun befandt sig i Mollerup Hundeskov.

Signalement af gerningsmanden Kvinden har givet følgende signalement af gerningsmanden:



- Cirka 40-50 år

- Omkring 180 centimeter, kraftig af bygning

- Brun i huden

- Iført sort hættetrøje og blå cowboybukser

- Talte fremmedsprog Kilde: Østjyllands Politi

En mand henvendte sig til hende og talte til hende på et fremmed sprog, hvorefter han ifølge kvinden 'tog fat i hende og kradsede hende på halsen'.

»Da den 18-årige forsøgte at løbe væk, indhentede manden hende, holdt hende fast i armen og slog hende i ansigtet med knyttet hånd,« oplyser politiet.

Det lykkedes kvinden at få sig vristet fri, hvorefter hun løb hjem og kontaktede politiet.

»Den 18-årige fik mærker i ansigtet efter slaget, men hun kom ikke alvorligt til skade,« lyder det fra Østjyllands Politi.

Politiet sendte patruljer ud for at lede efter manden, men det lykkedes ikke at finde ham.

Derfor vil man gerne høre fra vidner, der har set manden eller ved, hvem han kan være.

Hvis du ved noget om sagen, bedes du kontakte politiet på telefonnummer 1-1-4.