Lidt over midnat natten til fredag fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand blev udsat for røveri i sit hjem på Tuestensvej i Tilst.

Den 55-årige mand har forklaret til politiet, at han blev opsøgt at tre maskerede mænd, der med trusler om slag med et medbragt koben, tiltvang sig adgang til hans hus.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.



Den 55-årige mand har forklaret, at han flygtede ud af sit soveværelsevindue.

Da han kort efter kom tilbage til huset var gerningsmændene væk, men en rude var blevet knust, og de havde rodet rundt flere stedet i huset. De havde dog umiddelbart ikke stjålet noget.

Politiet formoder, at den forurettede og de tre gerningsmænd har en relation til hinanden.



De tre gerningsmænd beskrives som:

180-185 cm høje

Almindelig af kropsbygning

Talte dansk

Iførte sorte elefanthuer, sorte dynejakke og sorte bukser

Den ene af dem medbragte et orange koben, hvor farven var delvist slidt af

Politiet vil gerne høre fra eventuelle vidner, der kan have set de tre mænd, hvoraf den ene bar på et orange koben, færdes i området ved midnatstid natten til fredag.



Oplysninger i sagen kan gives til Østjyllands Politi på telefon 114.