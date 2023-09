En tur over fodgængerfeltet gik grueligt galt tidligt lørdag morgen for en 22-årig mand i Aarhus.

Den pågældende mand blev ramt af en bil og slog hovedet meget kraftigt.

Det skriver Århus Stiftstidende.

»I første omgang tror vi egentlig, at han er blevet smidt ud af en bil, men det viser sig, at han er landet 10 meter væk fra det sted, hvor han blev ramt,« oplyser Rene Ludvig, vagtchef ved Østjyllands Politi.

I første omgang lyder meldingen, at manden havde slået hovedet kraftigt og var i kritisk tilstand.

Senere på morgenen kunne man oplyse, at mandens tilstand var stabil, men stadigvæk tilskadekommen.

Der var mange vidner til ulykke, men da mange var berusede, mener vagtchefen ikke, at de har været til nogen stor hjælp.

Føreren af bilen var ædru og forklarede, at han kørte over for grønt.

Rene Ludvig forklarer, at ulykken er sket lige ved en 7-Eleven, og man har derfor gode muligheder for at få sagen opklaret på baggrund af butikkens overvågningskameraer.

Hændelsen fandt sted klokken 05.13.