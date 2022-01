Sent torsdag blev et område ved Dannebrogsgade i Odense spærret af, efter politiet ved 23-tiden havde fået en melding om et overfald mellem to personer.

De to personer blev kørt med ambulance fra stedet ved Jernbanemuseet og Nordfyns Bank i centrum af byen til Odense Universitetshospital med politieskorte. Det skriver Fyens.dk.

Personerne havde stiksår, og det skal undersøges med røntgen, om der er tale om knivstikkeri.

»Vi har haft et overfald, men de nærmere omstændigheder kender vi ikke endnu. To personer er kørt til sygehuset for at blive undersøgt,« siger Sten Nyland, vagtchef i Fyns Politi til avisen.

De seneste dage har der været flere voldelige sammenstød i Odense. Det gør sig især gældende imellem grupperinger, der holder til i Vollsmose og Korsløkkekvarteret.

Således var der mistanke om et muligt skyderi onsdag, og politiet fortalte senere til B.T., at situationen er en, man tager alvorligt.

»Der har været en eskalering igennem en periode, og det er også derfor, vi af flere omgange har forlænget visitationszonen i området,« sagde vicepolitkomissær Jack Liedecke i den forbindelse.

Det er dog endnu ikke klart om sagen fra natten til fredag er relateret til den øgede konflikt mellem grupperingerne.

