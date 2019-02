En debat om ordet 'neger' endte med, at en 18-årig mand fik slået tænderne i stykker. Det fremgår af en døgnrapport fra Østjyllands Politi.

Er det i orden at kalde personer med afrikansk udseende for 'neger'? Det emne har fyldt en del i den offentlige debat de senere år.

Natten til søndag udviklede en debat om anvendelsen af ordet sig til korporlig vold i Århus midtby.

Østjyllands Politi efterlyser en mand der beskrives som »afrikansk af udseende« og med »tykke, tilbagestrøgne dread-locks til midt på ryggen«. Læs hele signalementet herunder.

Politiets signalement A – ham der slog: Mand

25-30 år

Afrikansk af udseende

Normal kropsbygning

Havde tykke, tilbagestrøgne dread-locks til midt på ryggen

Fladt ansigt, bred næse med næsering i midten og to ringe i det ene næsebor

Begge øjenbryn havde symmetriske markeringer i siden

Iført grøn lang jakke, jeans med huller og hættetrøje B: Mand

25-30 år

Afrikansk af udseende

190 cm høj

Spinkel af bygning

Smalt ansigt

Helt kort hår

Iført stramme bukser C: Kvinde

30-35 år

Dansk af udseende

165 cm høj

Normal af bygning

Iført lang, sandfarvet trenchcoat Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner til episoden. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Han har ifølge politiet slået en 18-årig mand på munden med en spiritusflaske, så hans tænder blev beskadiget. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Her beskriver politiet, at den 18-årige mand ved fem-tiden natten til søndag faldt i snak med to »mørklødede mænd« og en kvinde på en bænk ud for Bar Smil på Skt. Clemens Stræde i Aarhus.

'Samtalen gik blandt andet på, hvornår man kan kalde nogen for 'neger', og det forløb, ifølge den 18-årige, helt stille og roligt. Pludselig svingede den ene mand rundt med en spiritusflaske, der ramte den 18-årige på munden, og kort efter rejste manden sig op og slog den 18-årige i ansigtet. Den anden mand og kvinden forsøgte at holde gerningsmanden væk fra den 18-årige, der bad dem oplyse navnet på gerningsmanden, hvilket de dog ikke ville,' skriver politiet i døgnrapporten.

Trods slaget med flasken gik den 18-årige igen hen til gerningsmanden:

'Den 18-årige har forklaret, at han efterfølgende gik hen til gerningsmanden for at oplyse ham om, at han havde ødelagt hans tænder og for at sige undskyld, hvis han var blevet vred over, at han havde kaldt ham for 'neger'. Det fik dog manden til at slå den 18-årige i ansigtet yderligere 3-4 gange, hvorefter de alle gik fra stedet,' skriver politiet i døgnrapporten.

Politiet efterlyser både de to mænd og kvinden. Oplysninger i sagen kan gives til Østjyllands Politi ved at ringe 114.