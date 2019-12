En mand på 63 år blev onsdag morgen fundet livløs i et vandhul i Viborg.

Han blev efterfølgende fløjet til sygehuset i Skejby for at få behandling - men hans liv stod ikke til at redde.

Klokken 09:41 onsdag modtog Midt- og Vestjyllands Politi en besked fra lægerne på sygehuset om, at manden var afgået ved døden.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Politiet fik anmeldelsen om sagen omkring klokken 08:15 onsdag, efter manden var blevet fundet i vandhullet - en lille sø - ved Hasselgangen i Viborg.

Til B.T. fortalte politiet i den forbindelse, at man betragtede det som en ulykke.

»Vi ved ikke, hvad der helt præcist er sket, men vi betragter det som en ulykke af en art. Ikke en forbrydelse,« forklarede vagtchef Lars Even.

Manden var ikke ved bevidsthed, da han blev fundet.