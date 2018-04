Østjyllands Politi har nu identificeret den person, der fredag eftermiddag blev fundet død i Brabrand Sø ved Aarhus.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den dødfundne person i Brabrandsøen er nu identificeret, og der er tale om 20-årige Domas Samoska, som har været efterlyst siden marts. Læs mere her #politidk https://t.co/i2yTOtdbes pic.twitter.com/OmtrvWHDsJ — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 13, 2018

Der er tale om en 20-årig mand, som har været forsvundet og efterlyst siden 22. marts. Hans pårørende er underrettet.

Først på eftermiddagen fredag så en kajakroer pludselig liget af den unge mand flyde rundt i vandoverfladen. Politiet blev alarmeret, og i begyndelsen var det uklart, hvem den afdøde var, og hvordan vedkommende var død.

Sidst på eftermiddagen fastslog vagtchefen ved Østjyllands Politi, Flemming Lau, over for BT, at de forsvundne personer, som politiet i Aarhus i øjeblikket leder efter, naturligvis indgik i overvejelserne i forbindelse med identifikationen af liget fra Brabrand Sø.

Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at den unge mand har været udsat for en forbrydelse.