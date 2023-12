Mandag aften fandt en forbipasserende en 17-årig dreng, som var blevet udsat for et knivoverfald.

Nu er der nyt om offerets tilstand.

Det var i krydset mellem Møllemærsk og Sønderport i Aabenraa, den forbipasserende fandt drengen, som var hårdt såret efter knivoverfaldet, som blev anmeldt mandag aften kl. 19.46.

Han blev kørt til sygehuset i ambulance og var i kritisk tilstand.

Nu er der heldigvis godt nyt. Den 17-årige stadig er indlagt, men nu er hans tilstand stabil, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er stadig mange løse ender i sagen – og politiet kommer med flere opfordringer.

Motivet bag knivoverfaldet kender politiet således endnu ikke.

En mulig gerningsmand blev af vidner set løbe fra det formodede gerningssted mandag aften.

Der er tale om en yngre mand, som var iklædt en tyk, mørk jakke med hætte. Politiet vil gerne i kontakt med manden for at fastslå, om han har noget at gøre med knivoverfaldet eller ej.

Politiet arbejder fortsat 'intensivt med sagen for at finde gerningsmanden', lyder det i pressemeddelelsen.

Der afhøres vidner, spor undersøges nærmere og politiet har også indhentet videomateriale fra området.

Samtidig opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politi både borgere og erhvervsdrivende til at henvende sig, hvis de har videooptagelser fra området. Politiet er særligt interesseret i optagelser i tidsrummet fra klokken 18 til 20.30 mandag aften.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.