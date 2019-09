En 67-årig mand har mistet livet efter en tragisk ulykke med en havetraktor i Randers.

Det var et familiemedlem, som fandt manden liggende under traktoren og slog alarm.

Politi og redningsmandskab blev tilkaldt klokken 19:07, hvor den 67-årige lå fastklemt under havetraktoren, som var væltet ned over ham.

Han blev overført til Regionshospitalet i Randers, men døde af sine kvæstelser kort efter klokken et natten til fredag.

Den 67-årige var ved at slå græs i sin have, da traktoren væltede ned i en grøft ud til vejen og ned over manden.

Da familiemedlemmet opdagede den 67-årige ligge under traktoren fik vedkommende alarmeret nogle tilfældigt forbipasserende, som ringede 112, skriver Østjylllands Politi i døgnrapporten.

»Det var ikke lykkedes tilstedeværende at fjerne havetraktoren, men det gjorde vi så ved ankomsten,« siger indsatslederen, Niels Henrik Nielsen fra Beredskab og Sikkerhed Randers, til Stiften.dk.

Ulykken fandt sted ved en adresse på Hadstenvej i Randers SV.

Arbejdstilsynet er orienteret om dødsulykken.

Præcis hvordan ulykken skete er fortsat uvist.

De pårørende er underrettet.

B.T. følger sagen...