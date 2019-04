Slovakiske Branislav Gvozdiak blev i maj 2018 anholdt for at have slået justitsminister Søren Pape Poulsens forlovede i ansigtet under en bytur.

Nu vil den slovakiske mand, der er advokat, have erstatning.

Mandag blev det offentliggjort, at Branislav Gvozdiaks sag for anden gang bliver sendt til Højesteret, efter han i første omgang er blevet dømt for vold i både by- og landsretten sidste år.

Sagen sendes til Højesteret, fordi Branislav Gvozdiak og hans advokat mener, at de 30 dages ubetinget fængsel og udvisning af Danmark i seks år, som han blev idømt ved landsretten, er langt mere, end en simpel sag om vold i nattelivet bør resultere i.

Første gang en del af sagen var i Højesteret, fik Branislav Gvozdiak medhold i, at de 51 dage, han havde siddet varetægtsfængslet i sagen, var for lang tid.

Slovakken er glad for, at sagen igen skal for Danmarks højeste retsindsstands.

»Jeg er glad, faktisk. For jeg mener, at dommen var forkert - specielt når det gælder udvisningen fra Danmark. Jeg synes ikke, den beslutning var korrekt, når man er EU-borger,« siger Branislav Gvozdiak til B.T.

Den slovakiske advokat Branislav Gvozdiaks sag skal nu for Højesteret. Foto: Privatfoto

Han erkender, at han røg i totterne på Josue Vasquez, som Søren Pape Poulsens forlovede hedder.

Hvad skete der den aften?

»Fra mit synspunkt, som nok ikke er helt objektivt, henvendte han (Johue Vasquez, red.) sig flere gange.«

»På det tidspunkt anede jeg ikke, hvem han var. Vi begyndte at skændes. Men han sagde til politiet, at han aldrig havde mødt mig før, men at jeg kom hen til ham på gaden og slog ham.«

»Men den historie ændrede han, fordi der var video fra baren, der viste, at han kom hen til mig.«

Slog du ham?

»Ja, det gjorde jeg.«

Hvordan slog du ham?

»Med åben, flad hånd.«

Hvad skete der så?

»Han forsøgte at slå mig tilbage, men jeg jog ham væk. Og så stoppede det derfra. Han slog mig først, og jeg havde nogle mærker.«

Slog han dig først?

»Ja.«

Til B.T. fortæller Branislav Gvozdiak, der til daglig arbejder som advokat i Polen, at han egentlig er godt tilfreds med behandlingen i det danske retssystem.

»Faktisk synes jeg godt om jeres retssystem som advokat. Det er meget professionelt, og det er godt, at alle tiltalte får adgang til en advokat.«

»Det får man ikke her (Polen, red.). Og det faktum, at sagen inden for et år er i Højesteret, det kunne jeg ikke forestille mig ske her. Her ville den stadig være i byretten.«

Det 51 dage lange ophold i dansk fængsel er han dog højst utilfreds med.

Ikke mindst fordi der gik 10 dage, inden han efter eget udsagn fik kontakt med sin familie i Polen.

»Jeg har et job, og jeg havde en familie med kone og to børn. Og min kone var på det tidspunkt gravid med vores tredje barn. Og det var virkelig hårdt, for jeg kunne ikke komme i kontakt med hende.«

Den slovakiske advokat Branislav Gvozdiak blev dømt for at slå justitsminister Søren Pape Poulsens kæreste under en bytur i København. Her er han med sine to ældste børn. Foto: Privatfoto

Først efter 10 dage formåede han med egne ord at få snakket med sin kone.

Det skyldtes, at han ikke lå inde med danske kroner til at købe telefonkort til at ringe fra arresten med.

»Det var det værste. Og det var den værste tid i mit liv. Jeg var virkelig bekymret for min gravide kone. Vi havde mistet en graviditet inden. Så jeg var meget bekymret.«

Han mener først og fremmest, at de mange dages fængsel kan skyldes, at sagen i første omgang blev anmeldt som hatecrime, hvilket betød, at sagen blev efterforsket helt anderledes end andre voldssager.

Søren Pape Poulsen og Josue Vasquez.

Dog mener han også, at sagens natur - med et højtprofileret offer - havde betydning for, at han endte med at sidde i fængsel i 51 dage.

Så du mener, at dem, der arbejdede med sagen her i Danmark, var ekstra påpasselige på grund af, at sagen var højprofileret?

»Det er muligt. Men jeg kan ikke sige det. Jeg kan dog ikke se andre forklaringer. Og jeg tror ikke, jeg var endt i fængsel ellers.«

»Jeg siger ikke, at der var indflydelse i sagen (fra justitsministeren, red.). Det har jeg ingen anelse om. Men folk håndterer sådanne sager anderledes, for de vil ikke lave fejl. De gjorde deres arbejde bedst muligt.«

Det næste skridt - fortæller Branislav Gvozdiak - er, at han ønsker kompensation for at have siddet længere i fængsel, end dommen lød på.

»Jeg vil søge noget kompensation. Det kan jeg allerede søge. Og jeg kan søge kompensation for de dage, jeg sad længere fængslet end min dom på 30 dage. Og det gør jeg naturligvis.«