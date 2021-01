Cemal Camili bliver overrasket, da han finder ud af, hvor tæt på det egentlig var.

»Hold da kæft, mand!« siger han.

Med bopæl på Gyngemose Parkvej i Gladsaxe var han en af de beboere, der lørdag blev evakueret, fordi der blev fundet en bombelignende genstand ved en parkeret bil. Først da Cemal Camili taler med B.T. søndag formiddag, går det op for ham, at det uhyggelige fund blev gjort på en parkeringsplads kun små 40 meter fra den lejlighed, han siden 2013 har boet i.

»Det er jo lige der, hvor min kone og søn gik forbi i går morges,« som han siger.

Her udfoldede lørdagens bombedrama sig på Gyngemose Parkvej: De tre pile peger på de tre bygninger, der blev evakueret. Den lille cirkel viser, hvor den bombelignende genstand blev fundet, og den store cirkel viser, hvortil beboerne blev evakueret i den gamle TV-Byen-bygning.

Politiet fik anmeldelsen om den bombelignende genstand lørdag klokken 14.20, og hurtigt herefter myldrede det med betjente i området.

»I begyndelsen var jeg lidt bange, og det var bekymrende, at vi ikke måtte gå ud af lejligheden eller komme ud på altanen,« siger Cemal Camili, der også bemærkede en utryghed omkring sig:

»Mine kone sagde, at vi skulle sælge lejligheden, for det er jo heller ikke så længe siden, at der blev skudt en mand tæt på den børnehave, hvor min søn går. Min nabo blev også bange. Han har også en datter, og han frygter, at der kan ske noget med vores børn.«

Mest af alt er Cemal Camili selv utryg ved uvisheden. Hvorfor lå der pludselig noget tilsyneladende særdeles sprængfarligt ved Gyngemose Parkvej?

Sådan så den bombelignende genstand ud. Foto: Presse-fotos.dk

Det ved politiet heller ikke endnu.

Fungerende politiinspektør Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi oplyser til B.T., at man derfor efterlyser vidner, der kan hjælpe efterforskningen videre.

»Vi må gå ud fra, at genstanden er placeret ved den her bil et sted mellem fredag ved frokosttid og lørdag eftermiddag klokken cirka 14.20, hvor vi modtager henvendelsen. Det er lang tid, og det er et tidsrum, vi forsøger at indsnævre, men det er indtil videre det tidsrum, vi koncentrerer os om ud fra oplysninger om, hvornår køretøjet har holdt parkeret, og hvornår det er brugt,« siger Peter Malmose.

Politiet har søndag etableret en såkaldt mobil politistation i området.

Politiet har søndag sat en mobil politistation op mellem de blokke, der blev evakueret. Foto: Presse-fotos.dk

»De, der måtte have et ønske om det, kan gå hen og tage fat i en betjent og tage en snak om det, der er sket. Det kan være, man har nogle oplysninger, man gerne vil dele med os, eller det kan være, man føler sig utryg og derfor gerne vil tale med politiet. Så er man meget velkommen,« siger Peter Malmose.

Han oplyser, at der ikke er foretaget anholdelser i sagen, og at det endnu ikke er fastslået, hvad den mystiske genstand bestod af. Den blev kort før klokken 22 lørdag aften uskadeliggjort af EOD, Forsvarets sprængningseksperter.

I mellemtiden var omkring 313 beboere fra hovedsageligt tre boligblokke på Gyngemose Parkvej blevet evakueret klokken cirka 18, og først tæt på klokken 2 natten til søndag fik de dog lov til at vende tilbage til deres lejligheder.

»Det er en ubehagelig og træls situation at blive bedt om at forlade sin bolig på den måde, men det gik stille og roligt, og beboerne tog det rigtig fint,« vurderer fungerende politiinspektør Peter Malmose.

Når man sidder og tænker over det, er det da en ubehagelig tanke, at nogle kan finde på at lægge en bombe her Annette Lindegaard, beboer på Gyngemose Parkvej

Cemal Camilli var blandt de 150-200 beboere, der tog mod myndighedernes tilbud om at tage ophold i det nærliggende ISS-hovedkvarter – som har til huse i det gamle 'TV-Byen', som DR forlod i 2006. Han tog dog selv på arbejde ud på aftenen – med bus, da hans bil var fanget bag politiets afspærringer – mens hans familie blev hentet af hans bror.

Ægteparret Annette og Jan Lindegaard på henholdsvis 64 og 70 år opholdt sig dog i otte stive timer i de fremmede omgivelser.

»Vi var jo nok i den ældre ende, for der var også både babyer og hunde med, men det gik egentlig fint, og ikke mindst fordi politiet hele tiden var hamrende rolige, og det smittede af på os alle,« siger Annette Lindegaard:

»Men det var jo røvsygt, for der var ikke meget at lave. Vi tømte hele kantinen for kaffe. og så væltede det også ind med pizza og sodavand på et tidspunkt. Der manglede ikke noget, og der var allerede håndsprit og mundbind på bordene, da vi kom ind. Samtidig var det dejligt, at vi kunne sidde indenfor i varmen, for det var jo hundekoldt udenfor … og vi fik ingen bøde, fordi vi var over fem samlet.«

Det var ved parkeringspladsen her, den bombelignende genstand blev fundet. Foto: Presse-fotos.dk

Bombeepisoden har søndag ikke ødelagt humøret hos Annette Lindegaard, der mest af alt er træt. Fordi ægteparret kom sent tilbage til deres lejlighed – fulgt hjem »af en hel garde af betjente« – og fordi hun hjemme igen ud ad vinduet fulgte med, mens betjente og hunde fortsat undersøgte området ved Gyngemose Parkvej i de sene nattetimer.

Dagen derpå har ubehaget dog sneget sig ind i kroppen.

»Jeg synes egentlig, at vi tog det meget roligt. Men når man sidder og tænker over det, er det da en ubehagelig tanke, at nogen kan finde på at lægge en bombe her,« siger Annette Lindegaard.