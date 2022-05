Østjyllands Politi bad tirsdag offentligheden om hjælp.

De efterlyste to unge mænd, som var mistænkt for 16. april 2022 at have begået røveri mod en 59-årig mand.

Nu oplyser politiet, at de to unge mænd på 15 og 17 år har meldt sig selv.

Begge er blevet sigtet.

Det var i forbindelse med salg af en iPhone, at røveriet angiveligt blev begået.

Den 59-årige mand havde sat sin iPhone til salg på nettet og havde i den forbindelse lavet en aftale med en køber om at mødes på et grønt område i Aarhus N.

På aftalte tid og sted ankom den 15 og 17-årige. Her skubbede den ene af de unge mænd hårdt til den 59-årige, så han væltede omkuld.

Efterfølgende stak de to unge af med mobilen.