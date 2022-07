Lyt til artiklen

»Jeg er dybt rystet over det, der er sket. Det overgår vores værste mareridt,« lyder det fra Tivoli Frihedens direktør, Henrik Ragborg Olesen.

Året er 2008. Fire mennesker er netop blevet kvæstet i en ulykke i den splinternye Cobra-rutsjebane. To unge kvinder og to unge mænd brækker adskillige knogler.

Nu skriver vi 2022. Og det er sket igen.

Denne gang med fatal udgang.

En 14-årig pige mistede torsdag eftermiddag livet, da den bageste række i rutsjebanevognen løsrev sig. Selvom redningsmandskab hurtigt var på stedet, stod hendes liv ikke til at redde.

Også andre kom til skade. Heriblandt en 13-årig dreng, hvis arm blev kvæstet i ulykken.

Mens det fortsat er uvist, hvad der ledte til ulykken, er det vist, at det er sket før.

Vi skal 14 år tilbage. Til en julidag i 2008, hvor to kvinder i begyndelsen af 20erne havde taget plads i Tivoli Frihedens seneste skud på forlystelsesstammen.

Dengang blev Cobraen solgt som parkens største satsning nogensinde.

»Det nye trumfkort til legebørn, der ikke kan få det vildt nok,« lød det dengang.

33 millioner var der smidt efter rutsjebanen, der med op til 70 kilometer i timen slyngede sine passagerer rundt i alle verdenshjørner.

Egentlig skulle den have stået klar, da forlystelsesparken i april slog dørene op for sommersæsonen.

Men det italienske firma bag rutsjebanen kunne ikke levere til tiden.

»Jeg har været så forbandet over de gedigne forsinkelser, men vi accepterer dem for ikke at gå på kompromis med sikkerheden,« sagde Henrik Ragborg Olesen dengang til Politiken.

26. juni fik de første gæster så endelig lov til at sætte sig til rette i den længe ventede rutsjebane.

Ni dage senere lukkede den igen.

Cobraen fotograferet i kølvandet på ulykken 14. juli 2022. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

Dodo & The Dodos havde netop spillet for et pakket Tivoli Friheden, da et foruroligende brag overtog lydtapetet.

I Cobraen var en aksel knækket af den forreste række, som styrtede mod jorden og kvæstede i alt fire. To mænd og to kvinder.

De fire unge tilskadekomne blev alle hastigt indlagt og måtte under kniven.

Alt imens blev en undersøgelse indledt. For hvordan i alverden kunne det gå så galt?

Snart viste det sig, at der fem timer før ulykken havde været problemer med rutsjebanen. Og her begik de italienske teknikere fra SAC Sartori en katastrofal fejl.

De opdagede, at fire ud af seks bolte mellem de to forreste vogne var beskadigede. Konstateringen førte til, at de alle blev udskiftet med stærkere bolte.

Og så blev Cobraen sendt på farten igen. Uden nærmere eller grundigere undersøgelser af dens tilstand.

Ydermere viste det sig senere, at konstruktionen slet ikke var egnet til at optage de mange kræfter, rutsjebanen krævede.

Efter ulykken blev rutsjebanen sat under lup og nye virksomheder involveret i at gøre den sikker.

I maj 2009 kunne den så åbne igen. Gennemtjekket og meldt klar af både tyske og danske eksperter i sikkerhed.

»Jeg er glad for, at den kører igen. Det har været en hård periode, og vi har længe set frem til denne dag. Det er nu den sikreste rutsjebane i hele verden,« konstaterede Henrik Ragborg Olesen dengang overfor Jyllands-Posten.

Det er usikkert, om Cobraen nogensinde kommer til at køre igen. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

En lang række undersøgelser er efter torsdagens ulykke blevet indledt, men det er endnu for tidligt at sige noget om årsagen til ulykken.

Ligeledes må vi afvente det definitive svar på, om Cobraen nogensinde kommer til at køre igen.

Overfor DR udtrykker direktør Henrik Ragborg Olesen dog skepsis:

»Men hvis du spørger mig – og jeg var her i 2008, hvor det også var en traumatisk ulykke, selvom det ikke kan sammenlignes med nu – så har jeg svært ved at forestille mig, at den kommer til at køre igen.«