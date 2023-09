Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser i øjeblikket Kirsten-Marie Henriksen.

Hun er flygtet fra en psykiatrisk afdeling i Roskilde, hvor hun afsoner en dom for drab.

Det oplyser politikredsen på det sociale medie X (det tidligere Twitter, red.):

»Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser Kirsten-Marie Henriksen, som er flygtet lørdag den 9. september 2023 om morgenen fra Psykiatrisk afdeling i Roskilde, hvor hun afsoner en dom for drab,« lyder det.

Kirsten Marie-Henriksen blev i 2021 dømt for drabet på en 61-årig mand i Solrød Strand.

Ved Retten i Roskilde lød straffen på 12 års fængsel.

En dom, hun fik for 14. februar samme år med en ildrager og en askeskovl samt flere knytnæveslag og spark at have frarøvet den midaldrende mand livet.

Den dengang 28-årige kvinde erkendte i retten vold med døden til følge, men da retten afsagde sin dom, valgte hun at modtage den.

Hun blev ydermere fundet skyldig i at have overfaldet en souschef på pensionatet Mette Marie, der ligger i Vanløse, i februar 2019. Mindst én gang bed hun souschefen i armen.

En del af sagen var også, at kvinden tilbage i 2017 dyrkede fem cannabisplanter på en adresse i byen Midvágur på Færøerne.

Til B.T. fortæller vagtchef Mikael Rahn fra Midt- og Vestsjællands Politi, at den efterlyste kvinde er iført sort tøj og handsker.

»De her handsker er selvfølgelig en lille smule usædvanlige,« siger han.

Derudover forklarer han, at kvinden ikke vurderes til at være farlig for sine omgivelser.

Man rådes dog ikke til at tage kontakt til hende, men i stedet til at kontakte politiet.

»Hvis man træffer hende, vil vi være glade for, at man ringer 1-1-4 og så holder hende under opsyn, til vi ankommer,« forklarer vagtchefen.

Det vides ikke, hvordan Kirsten-Marie Henriksen formåede at flygte fra den psykiatriske afdeling.

Politiet modtog anmeldelsen om sagen klokken 04 lørdag morgen.

Hvis du har oplysninger i sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

B.T. følger sagen.