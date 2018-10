'Hvis der skulle melde sig en sød og varmblodig kvinde, som er tændt på en minihingst, ind på vores profil, så skriv en pm (privat besked, red.) og lad os finde ud af noget.'

Sådan har brugeren 'Doggiman' skrevet i et opslag på en international hjemmeside, hvor også danskere deler deres erfaringer med dyresex - på trods af, at det siden 2015 har været ulovligt at dyrke sex med dyr.

Det kom frem i premieren på programserien 'Jagten på sexkrænkerne', der blev vist onsdag aften på Kanal 5.

I programmet opretter redaktionen bag en falsk profil og udgiver sig for at være en ung kvinde, der er interesseret i at have sex med dyr. En af brugerne, som hun får kontakt med, er 'Doggiman'.

Mens han bliver filmet med skjult kamera, forklarer han, at han og sin hustru tidligere har haft sex med deres hund, og at de nu er ved at lære en minihingst op til at have sex med mennesker.

»Jeg bliver opstemt. Jeg bliver også liderlig,« forklarer 'Doggiman' om, hvad han får ud af at se på.

Efterfølgende er 'Doggiman' og en anden bruger - kaldet 'Kaiman123' - blevet meldt til politiet. I slutningen af programmet oplyses det, at 'sagerne fortsat efterforskes'.

Til B.T. oplyser Peter Bay Jensen, politikommissær hos Østjyllands Politi, at den sag, der er blevet anmeldt til hans politikreds, er blevet lukket.

»Sagen er afsluttet. Det, der i værste fald er sket, er, at manden har lavet forsøg på overtrædelse af dyreværnslovens paragraf 3a (som vedrører sex med dyr, red.). Og den slags forsøg straffes kun, hvis der lægges op til mere end 40 dages fængsel, og i strafferammen her er der kun op til 40 dages fængsel,« forklarer han.

Helt konkrekt lyder paragraf 3a i Dyreværnsloven:

'Det er forbudt at have seksuel omgang med eller foretage seksuelle handlinger med dyr'.

Her kan du se en af chatbeskederne, som redaktionen bag programmet har modtaget af en af mændene på hjemmesiden. Foto: Warner Bros. International Television Production Danmark Vis mere Her kan du se en af chatbeskederne, som redaktionen bag programmet har modtaget af en af mændene på hjemmesiden. Foto: Warner Bros. International Television Production Danmark

Da manden i programmet 'blot' tilbyder, at kvinden kan have sex med hans minihingst, er der tale om et forsøg - og da man ikke har kunnet bevise andet, er sagen blevet afsluttet.

I 'Jagten på sexkrænkerne' oplyses det også, at ingen er blevet dømt for at have haft sex med dyr, siden det blev ulovligt herhjemme tilbage i 2015.

Årsagen er ifølge Peter Bay Jensen blandt andet, at det er svært at løfte bevisbyrden i den slags sager.

»Det kan være rimelig svært ud fra, at der sjældent er parter, der vil stille sig frem som forurettet. I det faktum, at man har sex med dyr uden egentlig at give skader på dyret, er det ret svært at finde nogle fysiske spor,« fortæller han i programmet.

Til B.T. gentager han, at fuldbyrdet seksuel omgang med et dyr er 'rigtig svært at bevise'.

»Medmindre man er på åstedet og ser det ske på fersk gerning, er det svært at straffe for det,« forklarer han.

Premieren på programserien 'Jagten på sexkrænkerne' blev vist onsdag aften på Kanal 5.