Det kan være svært at finde indhold man kan vise til sine følgere, men at livestreame sin vanvidskørsel skal ikke være løsningen.

Det valgte en 30-årig kvinde fra Bagsværd at gøre tilbage i 2017, som nu koster hende 20 dages fængsel.

Her filmede hun mens hun blandt andet kørte over for rødt lys, kørte langt over den tilladte hastighed, og hun fortsatte videre efter at have påkørt to parkerede biler.

Hele hændelsen fandt sted i Søborgs gader, hvor hun livestreamede og svarede på spørgsmål fra sine følgere.

Undervejs vælger en af hendes følgere at anmelde hendes kørsel og derfor blev politiet involveret i sagen.

På optagelserne, som blev fremlagt ved et retsmøde tilbage i februar 2020, morede hun sig over de grove forseelser hun var i færd med at lave – og retten endte med at lægge vægt på netop denne adfærd med manglende omtanke for andre trafikanters sikkerhed.



Retten i Glostrup dømte hende herefter skyldig for en række forskellige færdselsforhold og hun fik frakendt førerretten i tre år samt en bøde på 6.000 kroner.

Derudover idømte retten hende 20 dages fængsel, som dog ikke skulle afsones, hvis hun ikke begik ny kriminalitet i et år og udførte 40 timers samfundstjeneste i løbet af fire måneder.

Men den dømte kvinde kunne ikke udfylde betingelsen om at udføre samfundstjeneste, fordi hun gentagne gange ikke overholdte de nødvendige aftaler og derfor endte sagen tilbage hos anklagemyndigheden.



Ved et nyt retsmøde i december dømte Retten i Glostrup hende 20 dages fængsel, fordi hun ikke havde overholdt betingelserne ved hendes dom.



»Den dømte kunne være sluppet med samfundstjeneste, men nu venter der i stedet et fængselsophold,« siger anklagerfuldmægtig Liv Amnitsbøl.