En massiv politiaktion og knap ni timers forhandlinger kulminerede sent onsdag aften med, at en 60-årig mand blev anholdt og sigtet for trusler.

Nu er han blevet løsladt.

Det skriver TV Midtvest, der har talt med politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg Lasse Ivanøe.

Til lokalmediet fortæller han, at manden er blevet løsladt på baggrund af en juridisk og en lægelig vurdering, som pegede mod, at der ikke var grundlag for at fremstille manden i grundlovsforhør og kræve ham varetægtsfængslet.

»Jeg glad for, at det ender, som det gør, og at ingen kom til skade i aktionen, selvom vi brugte i omegnen af ni timer på den,« siger Lasse Ivanøe til TV Midtvest.

Sagen begyndte at rulle klokken 13.42 onsdag eftermiddag, da Midt- og Vestjyllands Politi fik en anmeldelse, der gjorde, at man valgte at sende en talstærk styrke til Lupinvej i Silkeborg.

Anmeldelsen gik på, at en 60-årig mand havde truet med at ville benytte sig af en pistol med dertilhørende ammunition, som han var blevet set være i besiddelse af i sit hjem.

Dele af anholdelsesaktionen foregik ved, at politiet løbende var i kontakt med manden telefonisk.

Klokken 23.07 lykkedes det at få den 60-årige mand ud af sin lejlighed.

»Vi var i forbindelse med anholdelsesaktionen meget opmærksomme på, at ingen personer skulle komme til skade – hverken den mand, vi ønskede at komme i kontakt med, naboerne i ejendommen eller vores kollegaer,« sagde vicepolitiinspektør Sune Raphael Espersen fra Midt- og Vestjyllands Politi i en efterfølgende pressemeddelelse:

»Derfor tog vi ingen chancer, men forsøgte i stedet at komme i dialog med manden, så vi kunne komme i kontakt med ham uden unødvendig brug af magtmidler.«

Til TV Midtvest oplyser Lasse Ivanøe, at manden var i besiddelse af en softgun-pistol og et såkaldt attrapvåben. Ingen af dem var farlige, hvilket også spillede ind på beslutningen om at løslade manden.