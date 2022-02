En 24-årig mand ville efter en våd aften betale sin sodavand med sit kørekort.

Det kunne naturligvis ikke lade sig gøre.

Den 24-årige forsøgte derfor at forlade butikken på Banegårdspladsen i Aarhus C med sodavanden alligevel.

Medarbejderen i butikken fik standset den berusede 24-årige på vej ud, og den 24-årige fik afleveret sodavanden tilbage.

Det gjorde dog den 24-årige så rasende, at han ikke kunne få lov til at få sin sodavand ved at betale med sit kørekort, at han kradsede medarbejderen i ansigtet, samt slog ham i hovedet.

Det efterlod ekspedienten med en flænge i ansigtet.

Han anmeldte derfor søndag morgen klokken 6.49 episoden til Østjyllands Politi.

Da politiet ankom til stedet var den 24-årige mand tilbageholdt af et par vagter, og betjentene anholdt ham derfor og sigtede ham for vold.