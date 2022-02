Hvis du står og har akut brug for politiet, er du bedst stillet, hvis du befinder dig et sted på Vestegnen.

Her er den første patrulje nemlig gennemsnitligt kun 7 minutter og 47 sekunder om at nå frem. Det viser en opgørelse af politiets responstider i 2021.

Det er ikke overraskende tal, der glæder chefpolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Knud Stadsgaard:

»Jeg er virkelig glad på borgernes vegne og meget tilfreds med, at vores patruljer er fremme så hurtigt.«

Responstiden er et udtryk for, hvor længe der går, fra politiet modtager en anmeldelse, til den første politipatrulje er fremme.

Opgørelsen, der netop er blevet offentliggjort, tager udgangspunkt i 15 forskellige kategorier. Heriblandt anmeldelser om overfald, igangværende indbrud, ulykker, spirituskørsel, bygningsbrande og røverier.

Sidste år modtog Københavns Vestegns Politi 1.695 opkald om den type sager, og gennemsnitligt var patruljerne fremme på under otte minutter som de eneste i landet.

Næsthurtigste gennemsnit kan Østjyllands Politi pryde sig med. På tredjepladsen over landets hurtigste ligger Sydøstjyllands Politi.

Tallene er dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at betjente på Vestegnen træder hårdere på speederen end alle deres kollegaer rundt i landet.

Eller at de er særligt sløve hos Midt- og Vestjyllands Politi, hvor der sidste år gik gennemsnitligt omtrent 11 og et halvt minut fra opkaldet løb ind, til patruljen var fremme.

Hos de hurtigste af dem alle tilskriver man blandt andet tilstedeværelsen øverst på listen et patruljeberedskab, lokalpoliti-, hunde- og færdselspatruljer samt geografien og vejnettet på Vestegnen.

Af samme årsag er det heller ikke første gang, Københavns Vestegns Politi har den laveste responstid af alle. Det samme gjorde sig gældende i 2020 og 2019.

Og så udtaler Knud Stadsgaard i øvrigt også en ros til de trafikanter, der viser hensyn og giver plads, når udrykningskøretøjerne suser afsted.