Politi og ambulance måtte mandag middag rykke ud til et bizart uheld.

Her var en bil bakket op i en forhave i byen Kirke Hyllinge, der ligger lidt uden for Roskilde.

Billeder viser, at mursten var blevet væltet, mens hele bagsmækken var kommet godt ind på en privat grund.

Over for B.T. fortæller vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi, at han ikke har nogen oplysninger om omstændighederne for uheldet:

Politiet rykkede ud til uheldet. Vis mere Politiet rykkede ud til uheldet.

»Det er måske bare en, der har fejlbedømt eller fejlbetjent sit køretøj.«

Han fortæller endvidere, at ingen kom til skade ved det bemærkelsesværdige uheld. Bilen fik sig dog mindre skader bagpå.

Så nu er der blot et mindre oprydningsarbejde i vente:

»Murstenene er væltet, så der er nogen, der skal ud og stable mursten.«