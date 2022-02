Flere patruljer fra Østjyllands Politi måtte onsdag aften sætte efter en 24-årig mand, der havde stjålet en bil med hestetrailer og heste.

Klokken halv otte holdt bilen med hestetraileren ind på en p-plads på Viby Ringvej i Viby, da bilens fører ville snakke lidt med hestene og berolige dem, inden hun kørte videre.

Mens hun stod bag traileren satte en mand sig pludseligt ind i bilen og kørte afsted med hestene. Det oplyser politiet i døgnrapporten.



En bilist, der så bilen køre afsted i høj fart, fulgte efter på afstand, og han var med til at guide patruljerne på rette vej.

På Louisevej i Brabrand opdagede en patrulje bilen, og de fulgte efter den ned ad Sivsangervej, hvor den holdt ind.

Idét betjentene gik ud for at tage kontakt til føreren, kørte han ind i patruljebilen.

Den 24-årige bil- og hestetyv, der virkede beruset, blev derefter anholdt på stedet.



Hestene i traileren var noget stressede efter den voldsomme oplevelse, men de var umiddelbart ikke kommet til skade.



Den 24-årige mand er foreløbigt blevet sigtet for tyveri, spritkørsel, for at køre ind i patruljebilen og for kørsel i frakendelsestiden.

Han kan dog formentligt se frem til flere sigtelser, når sagen er skrevet færdig, skriver politiet.