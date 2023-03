Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Gemt i pakker med tørret kokos og havregryn gemte sig den ene pengeseddel efter den anden. Svenske kroner, amerikanske dollar, zambiske kwacha, djiboutiske franc, tyrkiske lira – et utal af forskellige sedler med en samlet værdi på omtrent 1,3 millioner danske kroner.

Planen var ifølge politiet at smugle dem til Tyrkiet. Men så langt nåede en 33-årig engelsk mand aldrig.

Hans rejse sluttede brat i Københavns Lufthavn onsdag, hvor toldere kom på færten af hans kufferter og deres indhold.

»Vi ser desværre en del forsøg på at smugle penge, og denne sag bekræfter os i, at det er et område, vi skal holde fokus på,« siger Mette Helmundt, der er funktionsleder i Toldstyrelsens enhed i Københavns Lufthavn, i en pressemeddelelse udsendt af styrelsen.

I pressemeddelelsen lyder det videre, at sagen er overdraget til Københavns Politi, og selvsamme fremstillede da også den engelske mand i et grundlovsforhør onsdag.

Her blev han sigtet for både hvidvask og hæleri med pengene, som han – som det lyder i sigtelsen – vidste eller i hvert fald måtte have formodet, stammede fra ulovlige forhold.

I retten gjorde han det klart, at han nægter sig skyldig i begge dele.

Han erkendte dog, at han havde brudt toldloven, fordi han ikke oplyste told- og skatteforvaltningen om de mange kontanter. Dommeren vurderede, at der var begrundet mistanke mod manden og valgte derfor at varetægtsfængsle ham i 27 dage.

Netop smuglere er i et særligt søgelys hos Toldstyrelsen, der de seneste år har konstateret, at problemet vokser sig større og større.

Sidste år tilbageholdt Toldstyrelsen omtrent 38 millioner kroner, mens tallet året forinden var på 22 millioner kroner.

»I 2022 så vi en række større sager i Københavns Lufthavn. I september fandt vi 1,7 million kroner hos en rejsende og to dage senere 12,6 millioner. Det er store beløb, som kriminelle prøver at skjule for myndighederne, og derfor holder vi et vågent øje ved grænserne,« siger Mette Helmundt.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller der hvor du plejer at høre podcast.