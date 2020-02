En kun 18-årig mand blev torsdag idømt fængselsstraf for et sexovergreb på en 72-årig retarderet mand.

Nærmere bestemt er han blevet dømt for 'andet seksuelt forhold end samleje', der har givet ham en fængselsstraf på ét år og ni måneder. Det skriver JydskeVestkysten.

Den 18-årige er blevet dømt for at have forgrebet sig på den ældre mand, hvilket domsmandsretten i Sønderborg har slået fast.

Ifølge JydskeVestkysten har den 18-årige nægtet sig skyldig i anklagerne og hævder, at han aldrig har truffet den 72-årige.

Den 72-årige er desuden medlem af Dansk Blindesamfund på grund af sit dårlige syn.

Han har dermed ikke kunne give et præcist signalement af gerningsmanden, men hævdede, at gerningsmanden var omkring de 70.

Denne udtalelse brugte forsvareren som argument for sin klient.

Dog kunne retten ikke komme udenom det faktum, at den 18-åriges sæd blev fundet på den 72-årige. Det har en DNA-test slået fast, hvorfor dommen blev, som den gjorde.

Oven i domsbegrundelsen er der også lagt vægt på, at den 18-årig tildelte den 72-årig mand op mod syv stiksår på halsen, og at han har truet en jævnaldrende tilbage i 2018.

Dommen er dog ikke endelig på nuværende tidspunkt.

Tiltalte og forsvaren har sammen udbedt sig 14 dages betænkningstid i forhold til, hvorvidt de vil anke dommen.

Udover fængselsdommen er den 18-årig også dømt til at betale erstatning på i alt 60.000 kroner, skriver JydskeVestkysten.