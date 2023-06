En 38-årig mand modtog torsdag en bitter fødselsdagsgave.

Ved byretten i Randers blev han idømt 15 års fængsel for sin rolle i en narkotikaorganisation, der har stået bag indsmugling af 157 kilo kokain og 3,4 tons hash.

I det store sagskompleks om indsmugling af store mængder kokain og hash til Danmark er der nu samlet dømt syv personer.

De syv dømte har med dagens dom tilsammen fået 76 et halvt års fængsel som straf i komplekset, som politiets National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har efterforsket.

Den dømte tilstod over for en dommer, at han i en periode fra august 2020 til januar 2021 sammen med en allerede dømt gerningsmand indsmuglede samlet 39,4 kilo kokain, 243 kilo hash og to kilo ketamin.

Den 38-årige tilstod også og blev dømt for besiddelse af 500 kilo hash, indkøb og videresalg af yderligere 60 kilo hash samt planlægning af indsmugling af yderligere 30 kilo kokain.

Forbrydelserne skete i ledtog med en 33-årig mand, der i februar fik 17 års fængselsstraf for at være den centrale person i narkotikaorganisationen.

Den ulovlige narkotika blev blandt andet leveret på adresser i Østjylland.

Sagen begyndte, da NSK med assistance fra Fyns Politi, Sydøstjyllands Politi, Østjyllands Politi, spansk politi og Skattestyrelsen slog til i en omfattende aktion mod indsmugling af store mængder hård narkotika og hash.

Under aktionen 5. april 2022, hvor 20 adresser blev ransaget, beslaglagde politiet omkring ét ton hash samt en mindre mængde hård narkotika, ligesom der blev beslaglagt værdier svarende til omkring seks millioner kroner.

I retten tilstod den 38-årige også at han i tre tilfælde under særligt skærpende omstændigheder var i besiddelse af i alt fire håndvåben: tre pistoler og en revolver samt tilhørende ammunition.

»En omfattende efterforskning har afdækket, hvordan den dømte ad flere omgange deltog i indsmuglingen af store mængder kokain og hash, ligesom den har blotlagt, at han var i besiddelse af både pistoler og en revolver. Det er selvsagt meget alvorligt, og jeg er derfor tilfreds med, at retten har udmålt en lang fængselsstraf samt har valgt at udvise ham af Danmark,« siger specialanklager ved NSK, Lise Hebsgaard, i kølvandet på dommen.

Retten i Randers udviste ham af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Som følge af dommen konfiskerede retten desuden friværdi i et hus, en bil, indeståender på to konti, kontanter i både dansk og svensk valuta for over 800.000 kroner samt et ur af mærket Rolex.