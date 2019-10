Politiets seneste udtalelser om Emilie Meng-sagen bekræfter familiens mistanke, men står i modstrid til den redegørelse, politikredsen sendte til Rigspolitiet. Det siger familiens bistandsadvokat, Maibritt Storm-Thygesen.

»Det bekræfter den mistanke, som familien har haft hele tiden. At der var nogle væsentlige efterforskningsskridt, som ikke blev taget, fordi politiet ikke troede på, at der var tale om den forbrydelse, det viste sig at være,« siger hun.

Da 17-årige Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016 mente politiet først, at hun var stukket af hjemmefra. Fem en halv måned senere blev teenageren fundet død i en sø ved Regnemarks Bakke. Og den dag i dag føler familien ikke, at politiet tog Emilies forsvinden alvorligt:

»Familien har følt at de ikke blev taget seriøst fra starten og det bekræfter politiet nu. Emilies mor sagde fra start af, at Emilie havde været udsat for noget alvorligt,« siger Mai Britt Storm Thygesen.

Hør første afsnit af Emilie Meng-mysteriet lige her

I flere år har Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi fastholdt, at de efterforskede sagen i flere spor, men efter en dokumentarudsendelse om sagen blev vist på DR mandag aften, udsendte politikredsen en pressemeddelelse, hvor de erkender, at have fejlvurderet sagen i den indledende efterforskning.

»Det er rigtigt, at politiet – på baggrund af de dengang foreliggende oplysninger – i den helt indledende fase, vurderede, at sagen drejede sig om en eftersøgningssag. Det medførte, at visse efterforskningsskridt ikke blev taget i opstartsfasen, hvilket ville være sket, hvis vi havde vurderet sagen anderledes,« skriver politikredsen.

Maibritt Storm-Thygesen undrer sig dog over, at Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi først kommer med indrømmelsen nu, og ikke i 2018 da Emilie Mengs familie havde et møde med daværende justitsminister Søren Pape Poulsen.

»Det, de siger nu, er ikke i overenstemmelse med det, de forklarede i den redegørelse, som politikredsen sendte til Rigspolitiet i forbindelse med vores møde med Justitsministeren,« siger hun.

https://t.co/m3n7b9hwhN — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) October 7, 2019

I 2018 sendte Emilie Mengs mor et brev til daværende Justitsminister Søren Pape Poulsen, hvor hun klagede over det, hun opfattede som en mangelfuld efterforskning af drabet på hendes datter. På baggrund af brevet blev der arrangeret et møde mellem Justitsministeren og Emilie Mengs pårørende.

Forud for mødet blev Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi bedt om at lave en redegørelse, som blev sendt til Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter. I redegørelsen, som B.T. har fået aktindsigt i, står der ikke noget om fejl i den indledende efterforskning.

Politikredsen oplyste tværtimod, at teenagerens forsvinden blev efterforsket bredt ud fra 3 mulige scenarier: At hun var forsvundet som følge af en ulykke eller selvmord. At hun var blevet offer for en kriminel handling eller at hun havde brug for at være sig selv og gemte sig for omverdenen.

»Der blev i den indledende fase indhentet og gennemset overvågning fra forskellige togstationer. I de følgende dage blev der endvidere indhentet overvågning fra øvrige steder primært i Korsør og omegn,« skriver politikredsen i redegørelsen, hvor et enkelt afsnit dog er censureret ud af hensyn til efterforskningen.

(ARKIV) Plakat med den savnede Emilie Meng 18. september 2016. I flere måneder forsøgte en kvinde fra Korsør at aflytte sin nabo, som hun troede holdt den forsvundne Emilie Meng skjult. Politiet kendte til optagelserne. Det skriver Ritzau, fredag den 12. april 2019.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere (ARKIV) Plakat med den savnede Emilie Meng 18. september 2016. I flere måneder forsøgte en kvinde fra Korsør at aflytte sin nabo, som hun troede holdt den forsvundne Emilie Meng skjult. Politiet kendte til optagelserne. Det skriver Ritzau, fredag den 12. april 2019.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen

I DRs dokumentarudsendelse mandag stod Emilie Mengs mor, Helene Meng, for første gang frem og fortalte om det grusomme drab på hendes datter. Ifølge bistandsadvokaten har det ikke været nemt for moren at stå frem på tv.

»Det har været utrolig svært for hende at stå frem, men hun har bidt det svære i sig i håb om at nogen ser hende og fortæller, hvad de ved, så sagen kan blive opklaret. Alt hvad hun gør - om det er at gå til politiet eller stå frem på tv - handler om at råbe nogen op, der ved noget,« siger advokaten.

Hvis du vil vide mere om Emilie Meng-sagen kan du lytte til B.T.s podcast 'Nogen ved noget: Emilie Meng Mysteriet' her.

Har du en viden om Emilie Meng-sagen, som du ikke tør fortælle politiet? Så send en anonym mail til meng@bt.dk.