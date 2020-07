På Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus blev den 25-årig rapper Shmur skudt onsdag, og Birgitte Nielsen, der er galoptræner, var i stalden kun 50 meter væk, da hændelsen fandt sted.

Det skriver Jylland-Posten.

»Jeg var lige blevet færdig med at fodre hestene, og pludselige lyder en masse brag. Det lyder som fyrværkeri,« fortæller Birgitte Nielsen til B.T.

Men heste er ikke trygge ved pludselige, høje lyde, så Birgitte Nielsen stormer ud for at bede spasmagerne om at stoppe. På vejen støder hun på en mand med et barn, der fortæller, at det ikke er fyrværkeri, men skud - og et projektil fløj lige forbi dem.

Frygtløs fortsætter Birgitte Nielsen ud til gerningsstedet, men der er ingen mennesker at se, kun blod.

Pludselig kan hun høre en råbe, 'der ligger en ramt herover'.

Inde i heste-indhegningen ligger en mand. Han ligger på siden, med trøjen trukket op. Flere mennesker sidder ved hans side.

»Jeg ved ikke, om han var ved bevidsthed, men det er tydeligt, at det ikke bare er en kugle, der har strejfet. Han er alvorligt såret,« siger Birgitte Nielsen.

Det hele går meget stærkt. Nogle råber på en hjertestarter, der bliver ringet efter politiet, og Birgitte Nielsen har svært ved at huske, præcis hvordan det hele foregik, og hvem der gjorde hvad.

»Det var uhyggeligt, selvfølgelig. Man vidste med det samme, han havde det meget dårligt. Dem, der sad ved siden af ham, troede han var blevet skudt i lungen,« siger Birgitte Nielsen.

Selvom Birgitte Nielsen finder hændelsen uhyggelig, er hun dog ikke utryg ved at færdes i området fremover.

»De implicerede er ikke nogen, der har været her før. Jeg tror, det er tilfældigt, at opgøret er sket her,« siger Birgitte Nielsen.

Det er Shmurs manager, der i en pressemeddelelse har offentliggjort, at det er den aarhusianske rapper, der er offeret for skudepisoden.

I pressemeddelelsen skriver han blandt andet:

»Shmur var en af vores bedste artister. Han var en af de mest anticiperet upcoming artister på den danske musikscene. Det gladeste, kærligste og mest positive mennesker, som jeg nogenside har mødt. Shmur vil altid leve videre i os.«