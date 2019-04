Danske Birgitte Bonnesen blev i den forgangne uge fyret som direktør Swedbank efter en hvidvaskskandale. Nu sætter hun ord på fyringen.

I mere end tre årtier har Birgitte Bonnesen haft sin gang i den svenske storbank Swedbank, men den 28. marts stoppede hendes karriere i banken brat.

Som følge af en hvidvaskskandale valgte banken nemlig at afskedige Birgitte Bonnesen som direktør. En stol, hun har siddet i siden 2016.

»Jeg forsøger at lande i det, der er sket. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at min mere end 30 år lange karriere i banken skulle ende på den måde. De seneste seks-syv uger har været noget, man overhovedet ikke kan forestille sig,« siger Birgitte Bonnesen i et interview med Finans.dk.

Hun forklarer videre, at hun håber, at fyringen kan tage noget af det massive pres, som der har ligget på banken, siden skandalen begyndte at rulle for små to måneder siden.

Her kom det nemlig frem, at milliarder af kroner ifølge Berlingske var kanaliseret gennem Swedbank, der er Sveriges ældste bank, til eksotiske destinationer som De Britiske Jomfruøer og Belize.

I første omgang lød det, at der var tale om 95 milliarder euro, men en senere intern undersøgelse har vist, at der har været tale om 135 milliarder euro - svarende til mere end 1400 milliarder svenske kroner.

Undersøgelsen viste desuden, at der er foregået alvorlige brud på hvidvaskreglerne.

Og hvis det viser sig at være sandt, nærmer den svenske hvidvaskskandale sig den, som vi kender fra Danmark og Danske Bank. Her viste en undersøgelse, at mistænkelige transaktioner til en værdi af 200 milliarder euro var gået gennem filialen.

Swedbank havde ellers fredet den danske direktør.

Den 22. marts meddelte banken, at man fortsat havde tillid til Birgitte Bonnesen, men at man ville lave en dybere undersøgelse af sagen.

Birgitte Bonnesen har været ansat i Swedbank siden 1987. Hun har tidligere afvist, at hun skulle have begået nogen fejl.