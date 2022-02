»Det er væmmeligt, at der har været nogle, uden at vi opdagede det.«

Sådan beskriver Birgit Madsen den stille forbrydelse i hendes hjem, som senere udviklede sig dramatisk og farligt.

Natten til 21. januar pillede en tyv listerne af Birgit og Kaj Madsens hoveddør i deres hus i Lindvedparken sydøst for Odense.

Imens sov Madsen-ægteparret trygt og godt kun få rum fra hoveddøren.

I hvert fald indtil klokken fire om morgenen, hvor Birgit og Kaj Madsen blev vækket af deres mobil, der ringede.

»Det var politiet, der gerne ville vide, om vi havde lånt vores Yaris ud,« fortæller Birgit Madsen om det lidt besynderlige spørgsmål.

»Vi mente jo helt sikkert, at den holdt ude på gaden, men da vi kiggede ud, kunne vi godt se, at det gjorde den ikke. Den var bare væk.«

Politiet kunne til parrets store overraskelse oplyse, at bilen lå på hovedet i en grøftekant omkring Vittinge på den Sydvestlige del af Fyn.

En sag som Fyns Politi tidligere har beskrevet overfor B.T., hvor det blev oplyst, at bilen allerede blev meldt stjålet tidligere på aftenen klokken 18.30.

Det er dog ikke korrekt, ifølge Madsen-ægteparret.

Det var nemlig først med politiets opringning, at det gik op for parret, at deres bil var væk. Og kort efter opringningen kunne Kaj Madsen så konstatere, at vinduet i hoveddøren var blevet pillet af.

»Tyven havde pillet vinduet lige så fint ud og stillet det pænt op ad ydervæggen,« fortæller den lettere forbavsede Birgit Madsen.

»Han har ikke været inde og rode i nogle ting, men det er da grimt alligevel,« siger Birgit Madsen.

Fra vinduet har tyven med en vis snilde formået at få fat i parrets ekstranøgle til bilen, der hang under jakkerne.

»Der hænger den så ikke mere,« konstaterer Birgit Madsen, som også fortæller, at politiet virkede til at tage sagen meget seriøst og hurtigt var fremme på deres bopæl for at indsamle fingeraftryk.

Snart to uger efter er parrets bil stadig på værkstedet.

»Det er kun materielle ting, og vi har det udmærket nu,« siger Birgit Madsen.

Overfor Fyens.dk bekræfter Fyns Politi, at tyven blev anholdt efter ulykken.