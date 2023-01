Lyt til artiklen

16. december 2022 er en dag, som 72-årige Birgit Brandl aldrig vil glemme.

Og desværre har det intet at gøre med den gode middag, hun nød med sine venner.

Nej, for den specifikke decemberdag blev først for alvor en, der ville prente sig fast i minderne, da mørket havde lagt sig, Birgit igen var hjemme i sit hjem i Smørum, og hendes mobiltelefon ringede.

På skærmen viste der sig otte cifre, som den 72-årige kvinde udmærket kender.

70 33 33 33.

Nummeret til hendes bank – Nordea.

Så derfor besvarede hun naturligvis opkaldet og blev præsenteret for en kvinde i den anden ende af røret.

»Hun sagde til mig, at der var blevet optaget et forbrugslån på 79.000 kroner af en mand ved navn Mohammed, og om det var noget, som jeg kunne stå inde for. Der siger jeg så 'nej, det ved Gud jeg ikke kan'. Så siger hun, at hun vil viderestille mig til 'kriminalteknisk' på politigården,« fortæller Birgit Brandl, der i første omgang delte sin oplevelse med Politiken.

Kort efter har Birgit en mandlig 'betjent' i røret.

En yderst troværdig en af slagsen.

Han er imødekommende, hjælpende og taler endda til Birgits følelser.

»Vi er ikke langt inde i samtalen, da han siger: Birgit, jeg kan mærke, at du er rystet, så vær sød og skriv mit navn og tjenestenummer ned. Jeg får også journalnummeret,« siger Birgit.

På et hvidt stykke papir skriver den 72-årige kvinde:

Thomas Sørensen. B0377. SW 28D-34A.

Og så går betjentens 'arbejde' ellers i gang.

Han fortæller Birgit, at der er nogen, der i gang med at lænse hendes konto, og at der derfor skal flyttes penge væk.

»Han gør meget ud af, at vi skal være hurtige, for svindlerne er i gang med at tage penge fra kontoen – det kan han se. De vil endda også tage kassekreditten,« lyder det fra manden i den anden ende af røret.

Manden oplyser, at politiets tekniske afdeling er i fuld gang med at oprette særlige kontonumre, så Birgit kan overføre sine penge med en sikker overførsel.

Og hun hopper direkte i.

»Det hele er så troværdigt, at jeg på det her tidspunkt ikke fatter mistanke. Jeg begynder endda at fortælle om nogle særlige penge, jeg har stående til mine børnebørn, fordi adrenalinen kører. Jeg tror jo, at jeg er ved at blive lænset,« siger hun.

Birgit Brandl. Vis mere Birgit Brandl.

I alt ender Birgit med at overføre de omkring 170.000 kroner, hun har opsparet gennem årene, ligesom hun også trykker kassekreditten i bund og hæver 50.000 fra den.

B.T. vil gerne sætte yderligere fokus på pengesvindel rettet mod ældre mennesker. Har du selv været udsat for svindel, eller kan du på anden vis bidrage til et øget fokus? Så vil B.T. meget gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Fordelt på en række overførsler, bliver det i alt til 221.480 kroner.

Men ved den sidste af dem, fatter hun pludselig mistanke.

»Der er jo lange pauser mellem alle overførslerne, og det er nok, fordi de skal ekspedere pengene videre. Men ved den sidste overførsel, er det pludselig til en Coop Bank-konto. Det undrer mig,« siger Birgit.

Hun har talt med 'betjenten' i tre timer, da hun skriver en bekymrende sms til sin datter.

Og tilbagemeldingen til mor er soleklar: Du er ved at blive udsat for svindel.

Derfor ringer Birgits datter på Facetime og beder straks sin mor om at spørge 'betjenten', hvad hendes bankrådgiver hedder.

»Han sagde et eller andet navn, der ikke passede, og så sagde min datter: 'Læg på mor'. Min datter havde nemlig ringet til politigården, der havde sagt, at det var svindel. Det hørte han gennem telefonen, og så var han væk,« fortæller Birgit, der talte med svindlerne i fire timer.

Den 72-årige fik straks sat sin bank ind i situationen, men efter et par dages arbejde kunne Nordea fortælle Birgit, at det kun var lykkes dem at få 52.000 kroner tilbage.

De resterende 170.000 får Birgit aldrig at se igen.

»Det er skide irriterende, men sådan er det. Jeg kan ikke lave det om, og jeg har heldigvis betalt mit hus og min bil ud, så jeg klarer mig. Men det er da stadig forfærdeligt irriterende,« siger Birgit.

Hun vælger at stå frem for at sætte fokus på problematikken, så færre forhåbentlig ender i samme fælde.

»Jeg har altid læst om de her svindelnumre og tænkt, at folk er naive. Jeg har aldrig trykket på et dumt link eller fået stjålet en taske. Men lige her ramte ham mig på det psykologiske, og at han var min hjælper. Det var så professionelt, og han har endda fået det gjort sådan, at det var bankens nummer, der viste sig,« siger Birgit.

