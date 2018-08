Den nye 'Mission Impossible'-film 'Fallout' har premiere i Danmark torsdag. Det forsøger svindlere at udnytte til at narre penge ud af de danske biografgængere.

I Ishøj cirkulerer der netop nu en sms, hvor modtageren lokkes med to gratis biografbilletter til 'Mission Impossible Fallout' i Ishøj Bio i anledningen af biografens fødselsdag. Det eneste, man skal gøre er at trykke på et link og betale sølle ni kroner i reservationsgebyr. Det lyder for godt til at være sandt, og det er det også: Ishøj Bio står ikke bag beskeden. Det gør svindlere, som forsøger at snyde dankortoplysninger ud af sagesløse danskere, derimod. Det skriver TV 2 Lorry.

I et opslag i Facebook-gruppen 'Vores Ishøj' har en bruger delt et screenshot af sms-beskeden og advaret andre mod at trykke på linket og videregive personfølsomme oplysninger. En advarsel, Ishøj Bios leder - Jorge Rivera - gentager.

»Vi har ikke noget med det at gøre, så det vil jeg advare imod, at man gør,« siger han til TV 2 Lorry.

Han tilføjer, at Ishøj Bio hverken har fødselsdag eller udlover gratis billetter til actionfilmen.