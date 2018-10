En ung kvinde på 16 år kom til skade, da en varebil og en personbil kørte sammen i Aarhus-forstaden Viby.

Viby. En ung kvinde har fået et kraniebrud, efter at hun tirsdag aften var involveret i en bilulykke i Aarhus, hvor også en anden er kommet til skade. Det skriver TV2 Østjylland, der har været i kontakt med Østjyllands Politi om sammenstødet.

Kort før klokken 20 tirsdag stødte en varebil og en personbil sammen i krydset ved Ravnsbjergvej og Skanderborgvej i Viby. To personer er kommet til skade, oplyser vagtchef Peter Hunniche til tv-stationen.

- En 16-årig ung kvinde har pådraget sig et kraniebrud, men vi ved endnu ikke, hvor alvorligt det er. Den anden tilskadekomne er kommet lettere til skade, siger vagtchefen.

Ud over de to personer, der er kommet til skade, var også to andre involveret i bilulykken, der skete 19.58. Flere ambulancer blev kort efter sendt til stedet.

Krydset var mørklagt en periode, da varebilen væltede om på siden og ramte en mast, hvor lyssignalet sidder. Det resulterede i, at der blev mørkt i krydset.

Kort før klokken 22.30 skulle de trafikale problemer, som ulykken har medført, være løst.

/ritzau/